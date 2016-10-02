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nearly 1,000 gallons of cider flow at fall fundraiser in norton

Nice weather draws crowd to Norton Cider Festival

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: October 2, 2016 - 04:52 PM | Updated: October 3, 2016 - 12:40 PM
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Engelbert Gal, 1, and Sophia Gal, 3, hug each other as they sit on a wagon at the Norton Cider Fest in Norton on Sunday. (Andrea Noall/Special to the Akron Beacon Journal)


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