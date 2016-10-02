All CATEGORIES
☰ Menu

nearly 1,000 gallons of cider flow at fall fundraiser in norton

Nice weather draws crowd to Norton Cider Festival

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: October 2, 2016 - 04:52 PM | Updated: October 3, 2016 - 12:40 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Engelbert Gal, 1, and Sophia Gal, 3, hug each other as they sit on a wagon at the Norton Cider Fest in Norton on Sunday. (Andrea Noall/Special to the Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

bully04_web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron students encouraged to stand up and speak out against bullying - 10:46 PM

areemah Jackson knows what it’s like to be bullied.

Bob Dyer: Pro Football Hall demands pound of fan flesh - 10:46 PM
Death_Penalty_Ohio7bc22~2
Man convicted in Akron killing of girl, 3, to be executed when state resumes executions in January - 10:47 PM
Akron City Council approves issuing $30 million in bonds for school construction - 10:46 PM
KSU Latino group says fraternity chanted ‘build the wall’ at them while they marched in parade - 10:46 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next