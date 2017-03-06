Nickles Bakery Thrift Store in Akron closing

PHA+VGhlIE5pY2tsZXMgQmFrZXJ5IFRocmlmdCBTdG9yZSBhdCAxNTQwIFMuIEFybGluZ3RvbiBT
dC4gaW4gQWtyb24gd2lsbCBjbG9zZSBGcmlkYXkuIEl0IGlzIHRoZSBiYWtlcnkmIzgyMTc7cyBv
bmx5IHRocmlmdCBzdG9yZSBsb2NhdGlvbiBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5LjwvcD48cD5QaGlsIEdh
cmRuZXIsIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IG9mIHNhbGVzIGFuZCBtYXJrZXRpbmcgYW5kIGEgbWVtYmVy
IG9mIHRoZSBmYW1pbHkgdGhhdCBvd25zIHRoZSAxMDgteWVhci1vbGQgYmFrZXJ5LCBzYWlkICYj
ODIyMDtkZWNsaW5pbmcgc2FsZXMmIzgyMjE7IGFyZSBwcm9tcHRpbmcgdGhlIGNsb3NpbmcuIFRo
ZSBiYWtlcnkgY2xvc2VkIGEgdGhyaWZ0IHN0b3JlIGluIENhbWJyaWRnZSBsYXN0IG1vbnRoLiA8
L3A+PHA+VGhlIHNpeCBlbXBsb3llZXMgb2YgdGhlIHNob3AsIHdoaWNoIHNlcnZlcyB0aGUgRmly
ZXN0b25lIFBhcmsgYW5kIEVhc3QgQWtyb24gbmVpZ2hib3Job29kcywgaGF2ZSBiZWVuIG9mZmVy
ZWQgam9icyBhdCB0aGUgYmFrZXJ5IGluIE5hdmFycmUuIEF0IGxlYXN0IGhhbGYgd2lsbCB3b3Jr
IHRoZXJlLCBHYXJkbmVyIHNhaWQuIFRoZSBjb21wYW55IGFsc28gaGFzIGJha2VyaWVzIGluIExp
bWEgYW5kIE1hcnRpbnMgRmVycnkuPC9wPjxwPlRoZSBjbG9zaW5nIGlzIG5vdCBhbiBpbmRpY2F0
aW9uIG9mIGFueSBpc3N1ZXMgd2l0aCB0aGUgYmFrZXJ5IG9wZXJhdGlvbiwgd2hpY2ggZW1wbG95
ZWVzIGFib3V0IDUwMCBwZW9wbGUgaW4gTmF2YXJyZSwgR2FyZG5lciBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VGhpcyBpcyBqdXN0IGFuIGluZGl2aWR1YWwgZGVjaXNpb24gYWJvdXQgdGhlIHRocmlmdCBz
dG9yZS4gVGhlcmUgc2VlbXMgdG8gYmUgYSB0cmVuZCB0aGF0IGJha2VyeSB0aHJpZnQgc3RvcmVz
IGFyZSBjbG9zaW5nLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCwgbm90aW5nIHRoYXQgb3RoZXIgYmFrZXJpZXMg
aGF2ZSBjbG9zZWQgdGhyaWZ0IHNob3BzLjwvcD48cD5Bc2tlZCB3aGV0aGVyIGNvbXBldGl0aW9u
IGZyb20gb3RoZXIgZm9vZCByZXRhaWxlcnMgaXMgdG8gYmxhbWUsIEdhcmRuZXIgc2FpZCBoZSBk
aWRuJiM4MjE3O3Qga25vdy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIGFyZSBhIGxvdCBvZiBwbGFjZXMg
dG8gYnV5IGJyZWFkJiM4MjIxOyB0aGVzZSBkYXlzLCBoZSBzYWlkLiA8L3A+PHA+VGhlIHRocmlm
dCBzaG9wIGhhcyBiZWVuIGEgc291cmNlIG9mIGluZXhwZW5zaXZlIGJha2VyeSBwcm9kdWN0cyBm
b3IgMjUgeWVhcnMuIFRoZSBiYWtlcnkgaGFkIGJlZW4gbGVhc2luZyB0aGUgYnVpbGRpbmcgZnJv
bSBBbnRob255IFBhcmFzc29uIEluYy4sIG93bmVyIG9mIHRoZSBQYXJhc3NvbiYjODIxNztzIEl0
YWxpYW4gUmVzdGF1cmFudCBuZXh0IGRvb3IuIFRoZSAxNiw1MDAtc3F1YXJlLWZvb3QgYnVpbGRp
bmcgZGF0ZXMgYmFjayB0byB0aGUgMTk0MHMsIGFjY29yZGluZyB0byBTdW1taXQgQ291bnR5IHBy
b3BlcnR5IHRheCByZWNvcmRzLjwvcD48cD5DaGVjayBiYWNrIG9uIE9oaW8uY29tIGZvciB1cGRh
dGVzIHRvIHRoaXMgc3RvcnkuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.