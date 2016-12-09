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Capital punishment

No mercy for Ronald Phillips: Execution recommended for Akron child rapist and murderer

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: December 9, 2016 - 12:08 PM
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This undated file photo provided by the Ohio Department of Rehabilitation and Correction shows death row inmate Ronald Phillips, convicted of the 1993 rape and murder of his girlfriend's 3-year-old daughter in Akron, Ohio. Ohio Parole Board members are scheduled to hold a Thursday, Dec. 1, 2016, hearing to consider arguments for and against mercy for Ronald Phillips, the first inmate scheduled for execution under the state's revised lethal injection method that uses a three-drug combination. His execution is scheduled Jan. 12, 2017. (Ohio Department of Rehabilitation and Correction via AP, File)


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