No mercy for Ronald Phillips: Execution recommended for Akron child rapist and murderer

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE9oaW8gUGFyb2xlIEJvYXJkIGhhcyByZWNvbW1lbmRlZCB0aGF0IEdvdi4gSm9obiBL
YXNpY2ggbW92ZSBmb3J3YXJkIHdpdGggdGhlIGV4ZWN1dGlvbiBvZiBSb25hbGQgUGhpbGxpcHMs
IGFuIEFrcm9uIG1hbiBjb252aWN0ZWQgb2YgcmFwaW5nIGFuZCBtdXJkZXJpbmcgYSAzLXllYXIt
b2xkIGdpcmwuPC9wPjxwPlBoaWxsaXBzJiM4MjE3OyBmcmllbmRzIGFuZCBhdHRvcm5leXMgc291
Z2h0IG1lcmN5IGxhc3Qgd2VlayBpbiBDb2x1bWJ1cy4gUGhpbGxpcHMsIDQzLCBoYXMgYmVlbiBv
biBkZWF0aCByb3cgc2luY2UgMTk5My4gSGUmIzgyMTc7cyBzY2hlZHVsZWQgdG8gYmUgdGhlIGZp
cnN0IG1hbiBleGVjdXRlZCBpbiBPaGlvIHNpbmNlIERlbm5pcyBNY0d1aXJlLCB3aG8gaW4gMjAx
NCBzdWZmZXJlZCBmb3IgMjYgbWludXRlcyBiZWZvcmUgZHlpbmcgJiM4MjEyOyB0aGUgbG9uZ2Vz
dCBpbiBPaGlvJiM4MjE3O3MgaGlzdG9yeSAmIzgyMTI7IGFmdGVyIGxldGhhbCBpbmplY3Rpb24g
ZHJ1Z3Mgd2VyZSBhZG1pbmlzdGVyZWQuPC9wPjxwPlBoaWxsaXBzIHdhcyBjb252aWN0ZWQgaW4g
MTk5MyBvZiBiZWF0aW5nIGFuZCByYXBpbmcgaGlzIGdpcmxmcmllbmQmIzgyMTc7cyAzLXllYXIt
b2xkIGRhdWdodGVyLCBTaGVpbGEgTWFyaWUgRXZhbnMsIHdobyBkaWVkIEphbi4gMTgsIDE5OTMs
IG9mIGluanVyaWVzIGZyb20gdGhlIHZpb2xlbmNlLiBIZXIgZmFtaWx5IHVyZ2VkIHRoZSBQYXJv
bGUgQm9hcmQgdG8gZGVueSByZXF1ZXN0cyB0byBsZXQgUGhpbGxpcHMgbGl2ZS48L3A+PHA+QnV0
IFBoaWxsaXBzJiM4MjE3OyBzdXBwb3J0ZXJzIGFyZ3VlZCBoZSBoYXMgYSBsaWZlIHdvcnRoIHNw
YXJpbmcuIElmIHNwYXJlZCBmcm9tIHRoZSBkZWF0aCBwZW5hbHR5LCBoZSB2b3dlZCB0byBiZWNv
bWUgYSBjaGFwbGFpbiBzZXJ2aW5nIGhpcyBmZWxsb3cgaW5tYXRlcy48L3A+PHA+QWNjb3JkaW5n
IHRvIGEgY2xlbWVuY3kgcmVwb3J0IGZpbGVkIHdpdGggdGhlIGdvdmVybm9yJiM4MjE3O3Mgb2Zm
aWNlIG9uIEZyaWRheSwgdGhlIFBhcm9sZSBCb2FyZCB2b3RlZCAxMC0yIHRvIGRlbnkgdGhlIHJl
cXVlc3QgdG8gc3BhcmUgaGlzIGxpZmUuIEthc2ljaCB3aWxsIGhhdmUgdGhlIGZpbmFsIHNheSBv
biBQaGlsbGlwcyYjODIxNzsgZmF0ZS48L3A+PHA+TWVtYmVycyBvZiB0aGUgYm9hcmQgaW4gZmF2
b3Igb2YgUGhpbGxpcHMmIzgyMTc7IGV4ZWN1dGlvbiBzYWlkIGl0IHdhcyBhcHByb3ByaWF0ZSBi
ZWNhdXNlIFBoaWxsaXBzJiM4MjE3OyBhY3Rpb25zIHdlcmUgJiM4MjIwO2Ftb25nIHRoZSB3b3Jz
dCBvZiB0aGUgd29yc3QgY2FwaXRhbCBjcmltZXMuJiM4MjIxOyBUaGV5IG5vdGVkIHRoYXQgUGhp
bGxpcHMgZ3JldyB1cCBpbiBhIGR5c2Z1bmN0aW9uYWwgZW52aXJvbm1lbnQsIGJ1dCBvcGluZWQg
dGhhdCBpdCB3YXMgdW5jbGVhciBob3cgbXVjaCBhYnVzZSBoZSBwZXJzb25hbGx5IGVuZHVyZWQu
PC9wPjxwPlRoZSB0d28gd2hvIHZvdGVkIGluIGZhdm9yIG9mIFBoaWxsaXBzIHNwZW5kaW5nIGhp
cyBsaWZlIGluIHByaXNvbiBxdWVzdGlvbmVkIHRoZSByZWxpYWJpbGl0eSBvZiBzb21lIG9mIHRo
ZSBvcGluaW9ucyBvZmZlcmVkIGJ5IGEgbWVkaWNhbCBleGFtaW5lciBkdXJpbmcgUGhpbGxpcHMm
IzgyMTc7IHRyaWFsIGluIDE5OTMuPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBTaGVy
cmkgQmV2YW4gV2Fsc2ggYWdyZWVkIHdpdGggdGhlIFBhcm9sZSBCb2FyZCYjODIxNztzIHJlY29t
bWVuZGF0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7UGhpbGxpcHMgYnJ1dGFsbHkgYmVhdCBhbmQgYXNzYXVs
dGVkIFNoZWlsYSBNYXJpZSBvdmVyIHNldmVyYWwgaG91cnMuIFNoZSBzdWZmZXJlZCBmb3IgZGF5
cyBiZWZvcmUgZHlpbmcgZnJvbSBoZXIgaW5qdXJpZXMsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIw
O1BoaWxsaXBzIGRlc2VydmVzIHRoZSB1bHRpbWF0ZSBwdW5pc2htZW50IGZvciB3aGF0IGhlIGRp
ZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldhbHNoIG5vdGVkIHRoYXQgRnJpZGF5JiM4MjE3O3MgcmVjb21tZW5k
YXRpb24gd2FzIHRoZSB0aGlyZCB0aW1lIHRoZSBPaGlvIFBhcm9sZSBCb2FyZCBoYXMgYWR2aXNl
ZCBLYXNpY2ggdG8gZGVueSBtZXJjeSBmb3IgUGhpbGxpcHMuIFNoZSBzYWlkIHNoZSBob3BlcyBL
YXNpY2ggYWdyZWVzLjwvcD48cD5BbiBPaGlvIGludGVyZmFpdGggb3JnYW5pemF0aW9uLCB0aG91
Z2gsIHVyZ2VkIEthc2ljaCB0byBnbyBhZ2FpbnN0IHRoZSByZWNvbW1lbmRhdGlvbi48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1JvbmFsZCBQaGlsbGlwcyBpcyBhIGRpZmZlcmVudCBwZXJzb24gdG9kYXkgdGhhbiBo
ZSB3YXMgd2hlbiBoZSBraWxsZWQgMy15ZWFyLW9sZCBTaGVpbGEgTWFyaWUgRXZhbnMsJiM4MjIx
OyBzYWlkIHRoZSBSZXYuIFJlYmVjY2EgSi4gVG9sbGVmc29uLCBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Ig
b2YgdGhlIE9oaW8gQ291bmNpbCBvZiBDaHVyY2hlcyBhbmQgRmFpdGggaW4gUHVibGljIExpZmUu
ICYjODIyMDtXZSBiZWxpZXZlIE1yLiBQaGlsbGlwcyBjYW4gYW5kIHNob3VsZCBiZSBoZWxkIGFj
Y291bnRhYmxlLCBhbmQgd2UgY2FuIGRvIHRoYXQgd2l0aG91dCBraWxsaW5nIGhpbS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkFtYW5kYSBIb3l0LCBPaGlvIGRpcmVjdG9yIG9mIEZhaXRoIGluIFB1YmxpYyBMaWZl
LCBhZ3JlZWQgd2l0aCBUb2xsZWZzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtPdXIgZ3JlYXRlc3QgY2FsbCBh
cyBldmFuZ2VsaWNhbHMgaXMgdG8gbWFrZSBkaXNjaXBsZXMgb2YgbWVuLiBSb25hbGQgUGhpbGxp
cHMgaGFzIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHJlYWNoIHRoZSBsb3N0IGFuZCBhZHZhbmNlIHRoZSBr
aW5nZG9tIG9mIEdvZCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhyb3VnaCBoaXMgbWluaXN0
cnksIE1yLiBQaGlsbGlwcyBpcyByZWFjaGluZyBtZW4gd2hvIG5lZWQgdG8gaGVhciB0aGUgZ29z
cGVsLCBwcm92aWRpbmcgbGlnaHQgZm9yIHRob3NlIHRyYXBwZWQgaW4gZGFya25lc3MuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5Ub2xsZWZzb24gYW5ub3VuY2VkIHRoZSBncm91cHMgd2lsbCBsYXVuY2ggYSBwb3N0
Y2FyZCBjYW1wYWlnbiB0aGlzIHdlZWtlbmQgdG8gdXJnZSBLYXNpY2ggdG8gc3BhcmUgUGhpbGxp
cHMuPC9wPjxwPlRoZSByZWNvbW1lbmRhdGlvbiBmcm9tIHRoZSBQYXJvbGUgQm9hcmQgY29tZXMg
ZGF5cyBhZnRlciB0aGUgT2hpbyBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIGRlbmll
ZCBhbiBhdHRlbXB0IHRvIGRlbGF5IFBoaWxsaXBzJiM4MjE3OyBleGVjdXRpb24uIEhpcyBhdHRv
cm5leXMgc291Z2h0IGEgZGVsYXkgYmVjYXVzZSBvZiBxdWVzdGlvbnMgcmVnYXJkaW5nIGEgbmV3
IGxldGhhbCBpbmplY3Rpb24gbWV0aG9kLjwvcD48cD5QaGlsbGlwcyBpcyBzY2hlZHVsZWQgdG8g
ZGllIEphbi4gMTIuPC9wPjxwPk5pY2sgR2x1bnQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0z
NTY1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpuZ2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm5nbHVu
dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmlja0dsdW50QUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7
JiM2NDtOaWNrR2x1bnRBQkombmJzcDs8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vazxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSm91cm5vTmlja0dsdW50IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2
NDtKb3Vybm9OaWNrR2x1bnQmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.