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Nontraditional students at UA talk about challenges

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 1, 2017 - 06:38 PM
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Thytira Brown listens to a lecture during a class on the University of Akron campus Wednesday in Akron. Brown went back to school in 2013 to become a physical therapist. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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