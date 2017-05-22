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Court

North Canton man sentenced to 2½ years in federal prison for bribing former Summit County Councilwoman Tamela Lee

Beacon Journal staff report

Published: May 22, 2017 - 03:05 PM
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Omar Abdelqader, 49, of North Canton has been indicted by a federal grand jury. He is charged with conspiracy to commit honest services mail and wire fraud, honest services mail fraud, Hobbs Act conspiracy, violating the Hobbs Act, obstruction of justice and two counts of making false statements to law enforcement.


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