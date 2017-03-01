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North Canton police chief to retire after more than 35 years with city

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 1, 2017 - 12:35 PM
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North Canton Police Chief Wilder at the Main Street Festival in 2016. Chief Wilder will retire on March 3.(North Canton Area Chamber of Commerce)


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