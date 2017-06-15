North Cleveland-Massillon Road reopens after downed power lines removed

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkFUSCBUV1AuOiBOb3J0aCBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbGlvbiBSb2FkIHJlb3BlbmVkIHRv
IHRyYWZmaWMgbGF0ZSBXZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uIGFmdGVyIGJlaW5nIGNsb3NlZCBmb3Ig
YWJvdXQgZWlnaHQgaG91cnMgYmVjYXVzZSBvZiBkb3duZWQsIGxpdmUgcG93ZXIgbGluZXMuPC9w
PjxwPlRoZSByb2FkIHdhcyBjbG9zZWQgYmV0d2VlbiBCYXRoIFJvYWQgYW5kIElyYSBSb2FkLjwv
cD48cD5Ub3duc2hpcCBwb2xpY2UgcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBhIHRydWNrIGRyaXZlciBhY2NpZGVu
dGx5IHB1bGxlZCBkb3duIHRoZSBwb3dlciBhbmQgZmliZXIgb3B0aWMgbGluZXMgYW5kIGZvdXIg
dXRpbGl0eSBwb2xlcyB3aGlsZSB0dXJuaW5nIGFyb3VuZCBhdCBhIGJ1c2luZXNzLiBUaGUgbGlu
ZXMgZmVsbCBhY3Jvc3MgdGhlIHJvYWQgYW5kIEZpcnN0RW5lcmd5IGhhZCB0byByZXBsYWNlIHRo
ZSBwb2xlcy48L3A+PHA+VGhlIDYwLXllYXItb2xkIHRydWNrIGRyaXZlciBmcm9tIENhbmZpZWxk
IHdhcyBjaXRlZCBmb3IgbGVhdmluZyB0aGUgc2NlbmUgb2YgYW4gYWNjaWRlbnQuPC9wPjxwPjwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.