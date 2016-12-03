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North Hill tragedy

North Hill fire tragedy: Four killed, one critically injured in rental house without smoke detectors

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: December 3, 2016 - 07:54 PM | Updated: December 4, 2016 - 11:23 AM
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Kyle Otto of J. Bowers Construction works to board up 266 E Tallmadge Ave. after a fire that killed a family of four, including two young daughters on Saturday in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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