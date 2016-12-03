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North Hill tragedy

North Hill fire tragedy: Four killed, one critically injured in rental house without smoke detectors

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: December 3, 2016 - 07:54 PM | Updated: December 4, 2016 - 11:23 AM
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Kyle Otto of J. Bowers Construction works to board up 266 E Tallmadge Ave. after a fire that killed a family of four, including two young daughters on Saturday in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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The Kent State University Airport’s Props-4-Paws program recently delivered 6,300 cans of wet food, 400 pounds of dry food and other various animal care supplies to the Humane Society of Summit County. This marks the fifth year the Kent State University Airport has been collecting donations for the Humane Society. The effort was led by Humane Society of Summit County board member and pilot Jim Sebastian and KSU Airport Manager David Poluga. Monetary donations are always needed for the many animals at the Humane Society and can be made securely at summithumane.org or 7996 Darrow Road in Twinsburg, OH 44087.

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