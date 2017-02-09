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Immigration

North Hill’s foreign-born are nationally recognized as economic drivers in CNN report

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 9, 2017 - 03:34 PM | Updated: February 10, 2017 - 05:17 PM
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Naresh Subba, from Bhutan, holds a jack fruit that he sells in his store, Family Groceries on North Main Street in Akron. Subba, with his two brothers, owns the four-year-old store which is is one of the oldest among a dozen or so grocery and other shops that immigrants have opened up in recent years in the North Hill area. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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