All CATEGORIES
☰ Menu

Immigration

North Hill’s foreign-born are nationally recognized as economic drivers in CNN report

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 9, 2017 - 03:34 PM | Updated: February 10, 2017 - 05:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Naresh Subba, from Bhutan, holds a jack fruit that he sells in his store, Family Groceries on North Main Street in Akron. Subba, with his two brothers, owns the four-year-old store which is is one of the oldest among a dozen or so grocery and other shops that immigrants have opened up in recent years in the North Hill area. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

dyer14cutweb
Bob Dyer: Readers want B.F. Goodrich bricks

Your Favorite Columnist has in his possession a chunk of concrete from the original League Park (first home of the Cleveland Indians) and another chunk of concrete from the late, great Richfield Coliseum.

budget14cut
City passes $966 million in 2017 spending plans
filmfest14cut_01
Cleveland International Film Festival returns to Akron in March
Trump national security adviser Michael Flynn resigns
Trump_US_Canada_77736.jpg-0f010
Canada’s Trudeau talks trade with Trump at White House
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next