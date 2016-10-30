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Halloween

Northeast Ohio pagans hold ritual to celebrate holiday of Samhain

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: October 30, 2016 - 09:43 PM | Updated: October 31, 2016 - 11:30 AM
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Virginia Thomsen of Akron lights a candle to honor family members who have died as she participates with other members of the Northeast Ohio Spirit of the Earth Circle celebrating the Pagan holiday Samhain, marking the end of the last harvest, with a ritual honoring the dead Saturday in Kent. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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