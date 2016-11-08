Northfield police chief resigns after facing discipline

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Tk9SVEhGSUVMRDogVmlsbGFnZSBQb2xpY2UgQ2hpZWYgTWFyayBXZW50eiwgd2hvIGlzIG9u
IHBhaWQgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgbGVhdmUsIGhhcyByZXNpZ25lZCBhZnRlciBmYWNpbmcgdHdv
IHN1c3BlbnNpb25zIGFuZCBkaXNjaXBsaW5hcnkgd2FybmluZ3MsIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIG5l
d3MgcGFydG5lciBOZXdzbmV0NS5jb20gcmVwb3J0cy48L3A+PHA+QSBzdGF0ZW1lbnQgZnJvbSB0
aGUgdmlsbGFnZSBzYXlzIHRoZSByZXRpcmVtZW50IHdpbGwgdGFrZSBlZmZlY3QgRGVjLiAzMSBh
bmQgdGhhdCBXZW50eiB3aWxsIHJlbWFpbiBvbiBsZWF2ZSB1bnRpbCB0aGVuLjwvcD48cD5UaGUg
Y2hpZWYgZmFjZWQgcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IG92ZXJ0aW1lLCBjb21wZW5zYXRvcnkgdGltZSBh
bmQgdmlzaXRzIHRvIHRoZSBIYXJkIFJvY2sgUm9ja3Npbm8gTm9ydGhmaWVsZCBQYXJrLCB0aGUg
dGVsZXZpc2lvbiBzdGF0aW9uIHJlcG9ydGVkLjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm5l
d3NuZXQ1LmNvbS9uZXdzL2xvY2FsLW5ld3MvdmlsbGFnZS1vZi1ub3J0aGZpZWxkLWNoaWVmLW9m
LXBvbGljZS1yZXNpZ25zLWFmdGVyLWZhY2luZy1tb250aHMtb2YtZGlzY2lwbGluYXJ5LWFjdGlv
biI+UmVhZCB0aGUgZnVsbCBOZXdzbmV0NS5jb20gcmVwb3J0IGhlcmUuPC9hPjwvcD48cD48L3A+
PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48
cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.