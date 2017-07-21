By Stephanie Warsmith
Beacon Journal reporter
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Northfield woman scammed 22 people across U.S., selling horses, other items and not providing them July 22,2017 05:45 AM GMT Stephanie Warsmith Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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