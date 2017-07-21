All CATEGORIES
☰ Menu

Crime

Northfield woman scammed 22 people across U.S., selling horses, other items and not providing them

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal reporter

Published: July 21, 2017 - 12:45 PM | Updated: July 22, 2017 - 01:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A keychain photo of Kenneth Reece and girlfriend Lydia Culp rests atop a photograph of a seized trailer in the Twinsburg Police investigation file of the couple. The horse community celebrated when Culp was sentenced to six years in prison May 31 in Summit County Common Pleas Court for bilking 22 people in 14 states and Canada out of more than $130,000. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN NEWS

gac24_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Greater Akron Chamber bringing city, county along on ride to redefine economic development roles

The Greater Akron Chamber is on a new mission.

superhero24_05
Superheroes join kids on Cuyahoga Valley Scenic Railroad to train on a train
hist24web
Local history: Boys only?!? Girl pleaded to race in Soap Box Derby in 1937
Trump’s new message guru wants ‘a more positive mojo’
People in the news — compiled July 23
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next