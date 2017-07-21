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Northfield woman scammed 22 people across U.S., selling horses, other items and not providing them

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal reporter

Published: July 21, 2017 - 12:45 PM | Updated: July 22, 2017 - 01:45 AM
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A keychain photo of Kenneth Reece and girlfriend Lydia Culp rests atop a photograph of a seized trailer in the Twinsburg Police investigation file of the couple. The horse community celebrated when Culp was sentenced to six years in prison May 31 in Summit County Common Pleas Court for bilking 22 people in 14 states and Canada out of more than $130,000. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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