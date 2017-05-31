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Crime

Northfield woman sentenced to six years for selling horses and equipment but not providing them

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 31, 2017 - 12:12 PM | Updated: June 1, 2017 - 11:06 AM
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Lydia Culp reacts with shock during her sentencing in Summit County Common Pleas Court Wednesday. She was sentenced to six years in prison for selling horses and horse equipment on the web that she didn't have or provide to the customers. Her attorney, Patrick Summers, is on the left. (Stephanie Warsmith/Akron Beacon Journal)


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