Norton high-schoolers start off the year in a brand new building

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2hlbiBOb3J0b24gaGlnaC1zY2hvb2xlcnMgcmV0dXJuIGZyb20gdGhlaXIgd2ludGVyIGJy
ZWFrIE1vbmRheSwgdGhleSYjODIxNztsbCB3YWxrIHRocm91Z2ggdGhlIGRvb3JzIG9mIGEgYnJh
bmQgbmV3IHNjaG9vbC48L3A+PHA+TWFueSBvZiB0aGVtIHN0b3BwZWQgYnkgU3VuZGF5LCBhbG9u
ZyB3aXRoIHBhcmVudHMgYW5kIGNvbW11bml0eSBtZW1iZXJzLCBmb3IgdGhlIHNjaG9vbCYjODIx
NztzIGdyYW5kIG9wZW5pbmcgdG8gdGhlIHB1YmxpYy48L3A+PHA+Tm9ydG9uIFByaW5jaXBhbCBS
eWFuIFNoYW5vciBwYXJ0aWNpcGF0ZWQgaW4gdGhlIHJpYmJvbi1jdXR0aW5nIGNlcmVtb255LCBh
bG9uZyB3aXRoIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBzZW5pb3IgY2xhc3MgcHJlc2lkZW50LCBSeWFu
IExvbmdvcmlhLCBhbmQgTmljayBQYW9sYW5vLCB3aG8gZ3JhZHVhdGVkIGZyb20gTm9ydG9uIEhp
Z2ggU2Nob29sIHRoZSBmaXJzdCB5ZWFyIGl0IHdhcyBidWlsdCBpbiAxOTUzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBjYW1lIGFsb25nIHRvbyBlYXJseSwmIzgyMjE7IHNhaWQgUGFvbGFubywgd2hvIHRhdWdo
dCBzY2llbmNlIGFuZCBiaW9sb2d5IGF0IE5vcnRvbiB1bnRpbCAxOTk0LiAmIzgyMjA7VGhpcyBp
cyBhIGJlYXV0aWZ1bCBneW0uIEkmIzgyMTc7ZCBkbyBhbnl0aGluZyB0byBwbGF5IGluIGEgZ3lt
IGxpa2UgdGhpcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSB0d28tc3RvcnksIDE0MSwwMDAtc3F1YXJlLWZv
b3QgYnVpbGRpbmcsIGxvY2F0ZWQgYXQgMSBQYW50aGVyIFdheSwgZmVhdHVyZXMgYnJhbmQgbmV3
IGxlYXJuaW5nIGZhY2lsaXRpZXMsIGluY2x1ZGluZyB1cGRhdGVkIGNsYXNzcm9vbXMgd2l0aCBp
bnRlcmFjdGl2ZSBwcm9qZWN0b3JzLCBjbGltYXRlIGNvbnRyb2wgYW5kIHNldmVyYWwgdGVjaCBs
YWJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IHdvdWxkIGJlIGhhcmQtcHJlc3NlZCB0byBmaW5kIHRoaW5n
cyB0aGF0IHdlcmVuJiM4MjE3O3QgaW1wcm92ZWQsJiM4MjIxOyBzYWlkIE5vcnRvbiBDaXR5IFNj
aG9vbHMgU3VwZXJpbnRlbmRlbnQgRGF2ZSBEdW5uLjwvcD48cD5UaGUgc2Nob29sIGlzIGRpdmlk
ZWQgaW50byBlaWdodCB3aW5ncy4gRm91ciBvZiB0aGVtIGFyZSBmb3IgYWNhZGVtaWNzIGFuZCB0
d28gYXJlIGZvciBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiwgd2hpbGUgb25lIGlzIGRlZGljYXRlZCB0byB0aGUg
YXJ0cyBhbmQgdGhlIG90aGVyIHRvIGF0aGxldGljcy48L3A+PHA+SXRzIGNhbXB1cyBhbHNvIGlu
Y2x1ZGVzIGEgbmV3IHN0YWRpdW0sIG5ldyBzb2Z0YmFsbCBhbmQgc29jY2VyIGZpZWxkcyBhbmQg
bmV3IHByYWN0aWNlIGZpZWxkcyBmb3IgdGhlIGJhbmQgYW5kIGZvb3RiYWxsIHRlYW0uPC9wPjxw
PlRlYWNoZXJzIHdobyB3ZXJlIGluIHRoZWlyIHJlc3BlY3RpdmUgY2xhc3Nyb29tcyB0byBncmVl
dCBzdHVkZW50cyBTdW5kYXkgYWdyZWVkIHRoZSB1cGRhdGVkIGZhY2lsaXRpZXMgd2lsbCBpbXBy
b3ZlIHRoZWlyIHRlYWNoaW5nLjwvcD48cD5KaW0gQ2VyY2VrLCBhIG5pbnRoLSBhbmQgMTB0aC1n
cmFkZSBzY2llbmNlIHRlYWNoZXIsIHNhaWQgYXQgdGhlIG9sZCBzY2hvb2wsIGhlIHdhcyBpbiBh
ICYjODIyMDtyZWd1bGFyJiM4MjIxOyBlZHVjYXRpb24gY2xhc3Nyb29tLjwvcD48cD5Ob3csIHRo
b3VnaCwgaGUmIzgyMTc7cyBpbiBhbiAmIzgyMjA7YWN0dWFsIHNjaWVuY2UgY2xhc3Nyb29tJiM4
MjIxOyBlcXVpcHBlZCB3aXRoIHNpbmtzIGFuZCBleWUtd2FzaGluZyBzdGF0aW9ucywgc28gaGUm
IzgyMTc7bGwgYmUgYWJsZSB0byBkbyBtb3JlIGxhYnMgYW5kIGRlbW9uc3RyYXRpb25zIHdpdGgg
aGlzIHN0dWRlbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIHdvbmRlcmZ1bCBm
b3IgbWUsJiM4MjIxOyBDZXJjZWsgc2FpZC48L3A+PHA+SXQgdG9vayB0aGUgc2Nob29sIGRpc3Ry
aWN0IHNldmVyYWwgdHJpZXMgdG8gZnVuZCB0aGUgJDMyIG1pbGxpb24gcHJvamVjdC4gVGhlIGlz
c3VlIHdhcyBmaXJzdCBwbGFjZWQgb24gdGhlIGJhbGxvdCBiYWNrIGluIDIwMDksIGJ1dCBpdCB3
YXNuJiM4MjE3O3QgYXBwcm92ZWQgYnkgdGF4cGF5ZXJzIHVudGlsIDIwMTMuPC9wPjxwPlByb3Bl
cnR5IHRheGVzIGFjY291bnRlZCBmb3IgYWJvdXQgJDE2IG1pbGxpb24gb2YgdGhlIHByb2plY3Qs
IHdoaWxlIHRoZSBzdGF0ZSBmdW5kZWQgdGhlIG90aGVyIGhhbGYgb2YgdGhlIGNvbnN0cnVjdGlv
bi48L3A+PHA+VGhlIE9oaW8gRmFjaWxpdGllcyBDb25zdHJ1Y3Rpb24gQ29tbWlzc2lvbiwgd2hp
Y2ggaGVscGVkIGZ1bmQgdGhlIHByb2plY3QsIGRlZW1lZCBpdCBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgZW52
aXJvbm1lbnRhbGx5IGZyaWVuZGx5IGJ1aWxkaW5ncyBidWlsdCBpbiB0aGUgc3RhdGUgaW4gdGhl
IGxhc3QgZml2ZSB5ZWFycyBhdCB0aGUgY2VyZW1vbnkgU3VuZGF5LiBKYWtlIENhcm1hbnksIHRo
ZSBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3QmIzgyMTc7cyBidXNpbmVzcyBtYW5hZ2VyLCBzYWlkIHRoZSBzY2hv
b2wgZmVhdHVyZXMgTEVEIGxpZ2h0aW5nLCBhbG9uZyB3aXRoIGVuZXJneS1lZmZpY2llbnQgc3By
YXkgZm9hbSBpbnN1bGF0aW9uIGFuZCBib2lsZXJzLjwvcD48cD5NS0MgQXJjaGl0ZWN0cywgYmFz
ZWQgb3V0IG9mIENvbHVtYnVzLCBmaW5pc2hlZCB1cCB0aGUgcHJvamVjdCBqdXN0IGluIHRpbWUg
Zm9yIHRoZSBuZXcgc2Nob29sIHNlbWVzdGVyLiBPbiBNb25kYXksIHRoZSA4MDAgaGlnaCBzY2hv
b2wgc3R1ZGVudHMgaW4gdGhlIGRpc3RyaWN0IHdpbGwgYXR0ZW5kIHNjaG9vbCBpbiB0aGUgbmV3
IGJ1aWxkaW5nLCB3aGlsZSBtaWRkbGUgc2Nob29sZXJzIHdpbGwgc2hpZnQgdXAgdG8gdGhlIG9s
ZCBoaWdoIHNjaG9vbCBhbmQgZWxlbWVudGFyeSBzdHVkZW50cyB3aWxsIGdvIHRvIHRoZSBvbGQg
bWlkZGxlIHNjaG9vbC48L3A+PHA+RHVubiBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3Mgbm90IHlldCBzdXJlIHdo
YXQgd2lsbCBoYXBwZW4gdG8gdGhlIGVsZW1lbnRhcnkgc2Nob29scy48L3A+PHA+Rm9yIHNvbWUg
c3R1ZGVudHMgJiM4MjEyOyBlc3BlY2lhbGx5IHNlbmlvcnMgJiM4MjEyOyB0aGUgcHJvc3BlY3Qg
b2YgZmluaXNoaW5nIHRoZSBzY2hvb2wgeWVhciBpbiBhIGNvbXBsZXRlbHkgZGlmZmVyZW50IGJ1
aWxkaW5nIHdhcyBzdHJlc3NmdWwsIGJ1dCBtYW55IGFncmVlZCBpdCB3YXMgd29ydGggdGhlIHdh
aXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBIGxvdCBvZiB1cyB0aG91Z2h0IHRoZXJlJiM4MjE3O2QgYmUgYSBo
dWdlIGhhc3NsZSB3aXRoIHRoZSBtb3ZlLCYjODIyMTsgc2FpZCBMb25nb3JpYSwgMTgsIHRoZSBz
Y2hvb2wmIzgyMTc7cyBzZW5pb3IgY2xhc3MgcHJlc2lkZW50LiAmIzgyMjA7SSByZWFsbHkgbGlr
ZSBpdC4gSXQmIzgyMTc7cyBhIGxvdCBtb3JlIG9wZW4gYW5kIGRlZmluaXRlbHkgYSBsb3Qgbmlj
ZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Gb3IgbWFueSBzdHVkZW50cywgaW5jbHVkaW5nIExvbmdvcmlhLCB0
aGUgbmV3IGd5bW5hc2l1bSBhbmQgYXVkaXRvcml1bSBzdGFuZCBvdXQgYXMgdGhlIGdyZWF0ZXN0
IGltcHJvdmVtZW50cy4gQmVmb3JlLCB0aGUgdHdvIHdlcmUgYSBzb3J0IG9mIHBhY2thZ2UgZGVh
bCBhcyB0aGUgZ3ltIGhvc3RlZCBhdGhsZXRpYyBhY3Rpdml0aWVzIGJ5IGRheSBhbmQgbXVzaWNh
bCBwZXJmb3JtYW5jZXMgYnkgbmlnaHQuIDwvcD48cD5Ob3csIGFzIHR3byBzZXBhcmF0ZSBlbnRp
dGllcywgdGhlIGdyb3VwcyBjYW4gZW5qb3kgdGhlaXIgZmFjaWxpdGllcyBhdCBhbnkgdGltZS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBhIGNoZWVybGVhZGVyLCBzbyBJIGxvdmUgdGhlIGd5bSwm
IzgyMjE7IHNhaWQgMTcteWVhci1vbGQgSm9yZGFuIFBvc3RlaywgYSBzZW5pb3IgYXQgdGhlIHNj
aG9vbC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSByZWFsbHkgZXhjaXRlZCBhYm91dCBpdC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlRoZXJlc2EgQ290dG9tIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzIxNiBvciA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+dGNvdHRvbUB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vVGhlcmVzYV9Db3R0b20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O1Ro
ZXJlc2FfQ290dG9tJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.