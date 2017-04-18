All CATEGORIES
☰ Menu

Norton man sentenced to 7 years in prison for drunk driving accident that left Canton woman dead

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 18, 2017 - 06:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Defense attorney Kerry O'Brien (left) stands with his client Brandon Pheneger as Pheneger is sentenced to seven years in prison and lifetime driver's license suspension by Summit County Common Pleas Court Judge Christine Croce Tuesday in Akron. Pheneger was driving drunk when his vehicle struck the car of Rachel Townsend killing her instantly in July 2016. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

dance19web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Dancers challenge conventions in National Center for Choreography open house at UA - 1:02 AM

Akron is the newest home to a place where artists can practice moves that set the bounds of dance — and then break through those bounds with creative new ideas.

Akron Children’s Hospital’s credit rating gets upgraded
National news briefs — compiled April 18 - 1:02 AM
Things You Need to Know — compiled April 18 - 12:59 AM
World news briefs — compiled April 18 - 12:59 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next