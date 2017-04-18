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Norton man sentenced to 7 years in prison for drunk driving accident that left Canton woman dead

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 18, 2017 - 06:15 PM | Updated: April 19, 2017 - 08:16 AM
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Defense attorney Kerry O'Brien (left) stands with his client Brandon Pheneger as Pheneger is sentenced to seven years in prison and lifetime driver's license suspension by Summit County Common Pleas Court Judge Christine Croce Tuesday in Akron. Pheneger was driving drunk when his vehicle struck the car of Rachel Townsend killing her instantly in July 2016. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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