All CATEGORIES
☰ Menu

Norton man sentenced to 7 years in prison for drunk driving accident that left Canton woman dead

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 18, 2017 - 06:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Defense attorney Kerry O'Brien (left) stands with his client Brandon Pheneger as Pheneger is sentenced to seven years in prison and lifetime driver's license suspension by Summit County Common Pleas Court Judge Christine Croce Tuesday in Akron. Pheneger was driving drunk when his vehicle struck the car of Rachel Townsend killing her instantly in July 2016. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Akron Children’s Hospital’s credit rating gets upgraded

A national credit rating agency has upgraded Akron Children’s Hospital’s credit worthiness from A+ to AA-, citing strong market share and continued growth.

wadsworth15cut_06
Wacky Wadsworthopoly TV show combines Monopoly and lottery scratch-off
buffet19web
Cathedral Buffet closes to public following federal order to pay $388,000 to employees
dyer18_1
Bob Dyer: The NBA and the Double A
skywalk19cut_01
Metro Parks and Summit Historical Society offer behind-the-scenes look at Akron history - 8:39 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next