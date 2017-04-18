All CATEGORIES
☰ Menu

Norton man sentenced to seven years in prison for drunken driving crash that left Canton woman dead

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 18, 2017 - 06:15 PM | Updated: April 19, 2017 - 11:48 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Defense attorney Kerry O'Brien (left) stands with his client Brandon Pheneger as Pheneger is sentenced to seven years in prison and lifetime driver's license suspension by Summit County Common Pleas Court Judge Christine Croce Tuesday in Akron. Pheneger was driving drunk when his vehicle struck the car of Rachel Townsend killing her instantly in July 2016. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

bressi20cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Stow doctor convicted of sexually assaulting patient seeking new trial; sentencing again put on hold

A former Stow doctor convicted of sexually assaulting a patient is seeking a new trial.

bar20_02
City moves to close south side bar where two have been shot dead this year
knight20
Streetsboro man pleads not guilty to murder in killing of unarmed Akron man during dirt bike dispute
oreilly20cut_03
Clint O’Connor: With Bill O’Reilly out at Fox News, who will inherit his ratings crown?
uagifts20cut
University of Akron receives $5 million gift to create the Oak Native American Museum
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next