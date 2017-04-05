Norton police looking for elderly man with dementia

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Tk9SVE9OOiBDaXR5IHBvbGljZSBhcmUgbG9va2luZyBmb3IgYW4gODkteWVhci1vbGQgbWFu
IHdpdGggZGVtZW50aWEgd2hvIGxlZnQgYSBub3RlIHNheWluZyBoZSB3YXMgaGVhZGVkIHRvIEZs
b3JpZGEuPC9wPjxwPkEgcmVsYXRpdmUgdG9sZCBwb2xpY2UgdGhhdCBBbGxlbiBDb21icyBoYXMg
bm8gZmFtaWx5IG9yIGZyaWVuZHMgaW4gRmxvcmlkYSBhbmQgdGhlcmUgaXMgbm8gcmVhc29uIGZv
ciBoaW0gdG8gZ28gdGhlcmUuPC9wPjxwPkhlIHdhcyBsYXN0IHNlZW4gYXQgYWJvdXQgMTAgcC5t
LiBNb25kYXkgYW5kIGFwcGFyZW50bHkgdG9vayB0aGUgcGlsbG93cyBmcm9tIGhpcyBiZWQsIG1l
ZGljYXRpb24gYW5kIHNldmVyYWwgcGFpcnMgb2YgY2xvdGhlcyB3aXRoIGhpbS48L3A+PHA+Q29t
YnMgZHJpdmVzIGEgd2hpdGUgMjAwMyBGb3JkIEYtMTUwLjwvcD48cD5UaGUgcmVsYXRpdmUgcmVw
b3J0ZWQgdGhhdCBoZSBoYWQgdmlzaXRlZCBhIGZyaWVuZCBpbiBEb3lsZXN0b3duIHR3aWNlIFR1
ZXNkYXkgbW9ybmluZyBhbmQgaXQgd2FzIGJlbGlldmVkIHRoYXQgaGUgd2FzIHN0aWxsIGluIHRo
ZSBhcmVhLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYSBwb2xpY2UgcmVwb3J0LiBIZSBhbHNvIGhhcyBsZWZ0IGJl
Zm9yZSBhbmQgd2FzIGxvY2F0ZWQgaW4gc291dGhlcm4gT2hpbyB0aGUgbGFzdCB0aW1lLCB0aGUg
cmVwb3J0IHNhaWQuPC9wPjxwPkhlIHJlbWFpbmVkIG1pc3NpbmcgYXMgb2YgV2VkbmVzZGF5IG1v
cm5pbmcuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.