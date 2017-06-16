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Obama aide fondly recalls time in White House at Akron luncheon; Brian Mosteller credited with helping Obama keep ‘cool’

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 16, 2017 - 03:44 PM | Updated: June 16, 2017 - 11:09 PM

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