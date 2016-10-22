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Obituary: Barberton Historical Society President Steve Kelleher, 63

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: October 22, 2016 - 08:18 PM
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Steve Kelleher stands on a canon to welcome visitors to the Anna Dean Farm tour in 2015. (Family photo)


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