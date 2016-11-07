ODOT closing I-76/77 exit ramp to Wolfs Ledge

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SGlnaHdheSBtb3RvcmlzdHMgd2lsbCBzb29uIGhhdmUgb25lIGZld2VyIGV4aXQgcmFtcCB0
byBjaG9vc2UgZnJvbSBhbG9uZyBJbnRlcnN0YXRlIDc2Lzc3IGluIEFrcm9uLjwvcD48cD5UaGUg
T2hpbyBEZXBhcnRtZW50IG9mIFRyYW5zcG9ydGF0aW9uIGlzIGNsb3NpbmcgdGhlIGVhc3Rib3Vu
ZCByYW1wIHRvIFdvbGZzIExlZGdlcyBQYXJrd2F5IHBlcm1hbmVudGx5IGF0IDYgYS5tLiBXZWRu
ZXNkYXkuIDwvcD48cD5UaGUgY2xvc3VyZSBpcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBvbmdvaW5nLCAkODQgbWls
bGlvbiBwcm9qZWN0IHRvIHJlY29uZmlndXJlIHRoZSBJLTc2Lzc3IGludGVyY2hhbmdlIHdpdGgg
U291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgYW5kIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5LjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUgYWdl
bmN5IHNhaWQgbW90b3Jpc3RzIHNob3VsZCB1c2UgdGhlIFNvdXRoIE1haW4gZXhpdCBpbiB0aGUg
ZnV0dXJlLjwvcD48cD5UaGUgd2VzdGJvdW5kIGV4aXQgcmFtcCB0byBXb2xmcyBMZWRnZXMgd2ls
bCByZW1haW4gb3BlbiBpbnRvIG5leHQgeWVhciwgYnV0IHRoYXQgcmFtcCBhbHNvIGV2ZW50dWFs
bHkgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQsIGFuIE9ET1Qgc3Bva2VzbWFuIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBlbnRp
cmUgaW50ZXJjaGFuZ2UgcHJvamVjdCBpcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIGJ5IEp1
bHkgMjAyMC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.