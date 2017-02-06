All CATEGORIES
☰ Menu

ODOT: Guardrail on state Route 18 is last resort

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 6, 2017 - 06:12 PM | Updated: February 7, 2017 - 08:31 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Business owners along Rt. 18 would prefer that the speed limit be lowered from 55 miles per hour instead of the Ohio Department of Transportation's planned guard rail to separate the east and westbound traffic in Granger Township. The business owners are opposed to the plan that would force their patrons to make u-turns back to their businesses. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

falls08cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Cuyahoga Falls moves to preserve historic downtown architecture, offer tax credits, make over parking decks - 10:13 PM

cuyahoga falls: The city is hoping to stimulate a lot of new development downtown if it follows through with plans to return two-way traffic to the underachieving Front Street pedestrian mall.

williams08cut_01
Drug dealer gets 8 years in prison for providing carfentanil that killed pregnant woman - 10:13 PM
robinson08cut_01
It’s no accident how YRC trucker Don Robinson drove millions of miles safely - 7:48 PM
State 8 Motorcycles ready to expand - 7:48 PM
Business news briefs — Feb. 8 - 7:48 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next