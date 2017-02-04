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Business owners upset over route 18 proposal

ODOT moves forward with guardrail down state Route 18 in Medina County

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 4, 2017 - 07:43 PM
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Matt Snyder, co-owner of the High & Low Winery, stands in front of the winery looking out at the traffic along Rt. 18 Thursday in Granger Township. Snyder and other business owners along Rt. 18 are opposed to the Ohio Department of Transportation's plan to put a guard rail between the east and west bound traffic forcing their patrons to make u-turns back to their businesses. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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