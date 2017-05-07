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Roads

ODOT: New highway interchange in Akron going smoothly, state says

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 7, 2017 - 07:10 PM | Updated: May 8, 2017 - 03:00 PM
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Traffic backs up on South Broadway (left) as work continues on the construction on South Main-South Broadway interchange project on Wednesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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