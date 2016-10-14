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ODOT: Ongoing highway construction near Central Interchange in Akron is on schedule

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 14, 2016 - 12:42 PM
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Construction of the bridge over Brown Street that is part of the central interchange project. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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