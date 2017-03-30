All CATEGORIES
☰ Menu

Infrastructure

ODOT planning nearly $400 million of road and bridge work in Akron area this year

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 30, 2017 - 01:54 PM | Updated: March 31, 2017 - 10:06 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Orange barrels direct traffic around the Ohio Department of Transportation work on South Broadway Street on Tuesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

church01_1 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Downtown Akron church building sold after seven years on market; Burning Bush congregation will relocate to High Street property - 10:29 PM

The old High Street Christian Church in downtown Akron — once slated to be demolished to make way for a hotel — will be reborn as a church.

abortion01gfxWEB
Planned Parenthood’s Akron clinic doesn’t perform abortions, but it still served 7,000 patients in 2016 - 10:29 PM
Man who killed three in Canton before killing himself legally purchased gun an hour earlier; victims identified - 10:29 PM
kashkari01cut
Obituary: Former UA professor wanted to solve world hunger - 10:26 PM
ODOT shelving plans for Route 18 guardrail in eastern Medina County - 10:20 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next