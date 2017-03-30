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Infrastructure

ODOT planning nearly $400 million of road and bridge work in Akron area this year

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 30, 2017 - 01:54 PM | Updated: March 31, 2017 - 10:06 AM
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Orange barrels direct traffic around the Ohio Department of Transportation work on South Broadway Street on Tuesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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