All CATEGORIES
☰ Menu

ODOT planning nearly $400 million of road and bridge work in Akron area this year

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 30, 2017 - 01:54 PM | Updated: March 30, 2017 - 02:21 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Orange barrels direct traffic around the Ohio Department of Transportation work on South Broadway Street on Tuesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

coats31web - AKRON BEACON JOURNAL
Lab coats encourage Akron STEM students to research careers, and the stories behind them - 9:27 PM

The lab coats, and their wearers, have seen a thing or two in their day.

nudes31cut
Former teacher assistant at Christian school in Akron charged with sending nude photos to students - 9:27 PM
audrey31cut
UA biomedical engineering team gets award for designing prosthesis for 5-year-old - 9:27 PM
angley31cut
Judge: Ernest Angley, Cathedral Buffet owe $388,000 over unpaid labor - 9:27 PM
Smithers Rapra to open new lab in Akron Global Business Accelerator - 7:12 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next