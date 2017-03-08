All CATEGORIES
☰ Menu

Roads

ODOT plans to revise traffic pattern at Interstate 277/U.S. Route 224 and Interstate 77

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 8, 2017 - 02:38 PM | Updated: March 9, 2017 - 11:27 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Eastbound traffic on US 224 navigates the confusing interchange for southbound I-77 on Wednesday in Akron. Orange barrels block the center lane from continuing forward as two lanes, center and right, must turn right for the exit. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

fhspool11cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Firestone High School pool open again, ready for swimmers - 10:10 PM

The pool at Firestone High School is back in business and ready for swimmers.

cabinet11cut
Trump picks former FDA official to head food and drug agency - 10:30 PM
juice11cut_01
Akron juice maker Country Pure moving corporate staff downtown - 10:10 PM
planthero11cut
Norton company employee’s safety innovation takes top state award after using spare parts to prevent costly spills - 8:13 PM
health11cut_01
‘Obamacare’ & GOP plan: a look at how tax credits work in each - 10:30 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next