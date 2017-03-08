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Roads

ODOT plans to revise traffic pattern at Interstate 277/U.S. Route 224 and Interstate 77

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 8, 2017 - 02:38 PM | Updated: March 9, 2017 - 11:27 AM
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Eastbound traffic on US 224 navigates the confusing interchange for southbound I-77 on Wednesday in Akron. Orange barrels block the center lane from continuing forward as two lanes, center and right, must turn right for the exit. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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