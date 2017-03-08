ODOT plans to revise traffic pattern at Interstate 277/U.S. Route 224 and Interstate 77

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09WRU5UUlkgVFdQLjogVGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBw
bGFucyB0byByZXZpc2UgdGhlIHRyYWZmaWMgcGF0dGVybiBoZWFkaW5nIGVhc3Rib3VuZCBvbiBJ
bnRlcnN0YXRlIDI3Ny9VLlMuIFJvdXRlIDIyNCBhdCB0aGUgaW50ZXJjaGFuZ2Ugd2l0aCBJbnRl
cnN0YXRlIDc3LjwvcD48cD5CdXQgdGhlIHN0YXRlIGFnZW5jeSBzYXlzIHRoZSBjaGFuZ2UgaXMg
bm90IHRoZSByZXN1bHQgb2YgYSB0aHJlZS12ZWhpY2xlIGZhdGFsIGFjY2lkZW50IHRoYXQgb2Nj
dXJyZWQgdGhlcmUgbGF0ZSBsYXN0IG1vbnRoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlc2UgY2hhbmdlcyB3
ZXJlIGluIHRoZSB3b3JrcyBpbiB0aGUgZmFsbCBhbmQgd2ludGVyIG1vbnRocywmIzgyMjE7IE9E
T1Qgc3Bva2VzbWFuIEJyZW50IEtvdmFjcyBzYWlkIFdlZG5lc2RheS4gJiM4MjIwO1dlIGp1c3Qg
bmVlZCB0aGUgd2VhdGhlciB0byBtYWtlIHRoZW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZWFzdGJvdW5k
IHRocmVlIGxhbmVzIG9mIEktMjc3L1JvdXRlIDIyNCBzcGxpdCBvZmYsIGFsbG93aW5nIG1vdG9y
aXN0cyB0byBlaXRoZXIgZXhpdCBvbnRvIEktNzcgc291dGhib3VuZCBvciBjb250aW51ZSBvbiBS
b3V0ZSAyMjQsIHdoaWNoIGFsc28gcHJvdmlkZXMgYWNjZXNzIHRvIEktNzcgbm9ydGhib3VuZC4g
PC9wPjxwPkZvciB5ZWFycywgbW90b3Jpc3RzIGluIHRoZSBjZW50ZXIgbGFuZSBoYWQgdGhlIG9w
dGlvbiBvZiBnb2luZyBlaXRoZXIgd2F5LjwvcD48cD5CdXQgbGFzdCB5ZWFyLCBPRE9UIHN3aXRj
aGVkIHRoZSBwYXR0ZXJuLCBhZGRpbmcgb3JhbmdlIGJhcnJlbHMgYW5kIGZvcmNpbmcgdGhvc2Ug
aW4gdGhlIGNlbnRlciBsYW5lIHRvIGV4aXQgb250byBJLTc3IHNvdXRoYm91bmQuPC9wPjxwPlRo
ZSBzdGF0ZSBhZ2VuY3kgbm93IHBsYW5zIHRvIHJlc3RyaXBlIHRoZSBoaWdod2F5IHNvIHRob3Nl
IGRyaXZpbmcgaW4gdGhlIGNlbnRlciBsYW5lIG9uY2UgYWdhaW4gd2lsbCBoYXZlIGEgY2hvaWNl
LjwvcD48cD5UaGUgd29yayB3aWxsIGJlIGRvbmUgd2hlbiB0aGUgd2VhdGhlciBpcyB3YXJtIGVu
b3VnaCBmb3IgdGhlIHN0cmlwaW5nLCBLb3ZhY3Mgc2FpZC48L3A+PHA+T0RPVCBkZWNpZGVkIHRv
IGRlZGljYXRlIHR3byBsYW5lcyB0byBleGl0IG9udG8gSS03NyBzb3V0aGJvdW5kIHdoZW4gdGhl
IENlbnRyYWwgSW50ZXJjaGFuZ2Ugd2FzIGNsb3NlZC4gQnV0IGl0IHR1cm5zIG91dCB0aGF0IHRo
ZXJlIHdhc24mIzgyMTc7dCBlbm91Z2ggdHJhZmZpYyB0aGVyZSB0byB3YXJyYW50IHRoZSBtb3Zl
LCBLb3ZhY3Mgc2FpZC48L3A+PHA+RGVzcGl0ZSBzaWducyBhbGVydGluZyBtb3RvcmlzdHMgdG8g
dGhlIGN1cnJlbnQgcGF0dGVybiwgdGhlIGNvbmZpZ3VyYXRpb24gaGFzIGNhdXNlZCBwbGVudHkg
b2YgY29uZnVzaW9uIGZvciBkcml2ZXJzIHdobyByZWFsaXplIGF0IHRoZSBsYXN0IG1pbnV0ZSB0
aGF0IHRoZXkgYXJlIGluIHRoZSB3cm9uZyBsYW5lIGFuZCBzd2VydmUgdG8gZ2V0IGludG8gdGhl
IGFwcHJvcHJpYXRlIGxhbmUuPC9wPjxwPkFsaWNlIEZyYW5jaW5pIG9mIEN1eWFob2dhIEZhbGxz
LCB3aG8gd2FzIGluanVyZWQgaW4gYSB0cmFmZmljIGFjY2lkZW50IHRoZXJlIGxhc3QgbW9udGgs
IGNhbGxlZCB0aGUgY29uZmlndXJhdGlvbiBkYW5nZXJvdXMuIDwvcD48cD5TaGUgd2FzIHN0b3Bw
ZWQgaW4gdGhlIGxlZnQgbGFuZSBvbiBhIHJhaW55IG5pZ2h0IGJlY2F1c2Ugb2YgYW4gYWNjaWRl
bnQgYWhlYWQgd2hlbiBhIGRyaXZlciBpbiB0aGUgY2VudGVyIGxhbmUgc2xhbW1lZCBvbiBoaXMg
YnJha2VzIGFuZCBzcHVuIG91dCBvZiBjb250cm9sLCBzdHJpa2luZyBoZXIgdmVoaWNsZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZSBzdWRkZW4gY3V0dGluZyBvZmYgb2YgdGhhdCBjZW50ZXIgbGFuZSBpcyBh
bG1vc3QgcmlkaWN1bG91cywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBr
bm93IHdobyB0aG91Z2h0IHRoYXQgdXAuJiM4MjIxOzwvcD48cD5GcmFuY2luaSwgd2hvIHRyYXZl
bHMgaW4gdGhlIGFyZWEgYSBmZXcgdGltZXMgYSBtb250aCwgbm93IGF2b2lkcyBkcml2aW5nIHRo
ZXJlLjwvcD48cD5PRE9UIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IHNheSBob3cgbWFueSBh
Y2NpZGVudHMgaGF2ZSBvY2N1cnJlZCBzaW5jZSB0aGUgdHJhZmZpYyBwYXR0ZXJuIHdhcyBjaGFu
Z2VkLiBUaGUgQWtyb24gTWV0cm9wb2xpdGFuIFRyYW5zcG9ydGF0aW9uIFN0dWR5IChBTUFUUykg
YW5kIFN1bW1pdCBDb3VudHkgU2hlcmlmZiYjODIxNztzIE9mZmljZSwgd2hpY2ggY292ZXJzIHRo
ZSBhcmVhLCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBpbW1lZGlhdGVseSBiZSByZWFjaGVkIGZvciBjb21tZW50
LjwvcD48cD5EYXduIEhhcnIsIDQxLCBvZiBBa3JvbiBkaWVkIGluIGEgZmllcnkgdGhyZWUtdmVo
aWNsZSBjcmFzaCBhdCB0aGUgaW50ZXJjaGFuZ2Ugc2hvcnRseSBhZnRlciA4IHAubS4gRmViLiAy
MS4gQXV0aG9yaXRpZXMgYXJlIHN0aWxsIGludmVzdGlnYXRpbmcgdGhlIGFjY2lkZW50LjwvcD48
cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2OSBvciA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2FybW9ucmlja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YXJtb25yaWNr
QUJKJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.