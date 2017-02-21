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Roadwork

ODOT reducing I-76 westbound in Barberton and Norton to one lane

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 21, 2017 - 02:27 PM
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Traffic moves westbound on I-76 past an Ohio Department of Transportation highway widening project east of South Cleveland-Massillon Road on Tuesday. Westbound traffic may be reduced to one lane from 10 a.m. to 3 p.m. daily through late March as part of the project. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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