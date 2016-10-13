ODOT unveils new $40 million project to reconfigure Central Interchange in Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiB1bnZlaWxlZCBhIG5ldyBo
aWdod2F5IHByb2plY3QgVGh1cnNkYXkgdGhhdCBpbnZvbHZlcyByZWNvbmZpZ3VyaW5nIHRoZSBD
ZW50cmFsIEludGVyY2hhbmdlIGluIEFrcm9uLjwvcD48cD5UaGUgJDQwIG1pbGxpb24gcHJvamVj
dCBpc24mIzgyMTc7dCBleHBlY3RlZCB0byBzdGFydCB1bnRpbCAyMDIxLCBidXQgaXQgd2lsbCBj
b21lIG9uIHRoZSBoZWVscyBvZiBvbmdvaW5nIGNvbnN0cnVjdGlvbiBhbG9uZyBJbnRlcnN0YXRl
cyA3Ni83NyBpbiB0aGUgY2l0eS48L3A+PHA+SXQgYWxzbyBndWFyYW50ZWVzIHRoYXQgaGlnaHdh
eSBtb3RvcmlzdHMgdGhlcmUgd2lsbCBmYWNlIG9yYW5nZSBiYXJyZWxzIGFuZCBzbG93ZG93bnMg
Zm9yIHllYXJzLjwvcD48cD5BYm91dCAxMDAsMDAwIHZlaGljbGVzIGVhY2ggZGF5IHVzZSB0aGUg
Q2VudHJhbCBJbnRlcmNoYW5nZSwgd2hlcmUgSW50ZXJzdGF0ZXMgNzYgYW5kIDc3IGFuZCBzdGF0
ZSBSb3V0ZSA4IG1lZXQgaW4gYSBqdW1ibGUgb2YgcmFtcHMuPC9wPjxwPkN1cnRpcyBCYWtlciwg
aW50ZXJpbSBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUgQWtyb24gTWV0cm9wb2xpdGFuIEFyZWEgVHJhbnNwb3J0
YXRpb24gU3R1ZHksIHNhaWQgaGUgdW5kZXJzdGFuZHMgdGhhdCBtb3RvcmlzdHMgbWF5IGdydW1i
bGUgYWJvdXQgdGhlIHdvcmsgYnV0IHRoZSBwcm9qZWN0IGlzIG5lZWRlZC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0dldCB1c2VkIHRvIGl0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoaXMgaXMgdGhlIG1ham9y
IHJlaGFiIHdvcmsgdGhhdCBuZWVkcyB0byB0YWtlIHBsYWNlIGFmdGVyIHRoZSBsaWZlIG9mIHRo
ZSBoaWdod2F5IGhhcyBiZWVuIGV4aGF1c3RlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBzdGF0ZSBhZ2Vu
Y3kgaXMgcHJvcG9zaW5nIHRvOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NoYW5nZSB0aGUgY3VydmUg
b2YgdGhlIHJhbXBzIGZvciBJLTc2IGVhc3QgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgOCBub3J0aCBhbmQgSS03
NiB3ZXN0IHRvIEktNzcgc291dGggdG8gYWxsb3cgZm9yIGZhc3RlciB2ZWhpY2xlIHNwZWVkcy48
L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNb2RpZnkgdGhlIHJhbXAgZnJvbSBJLTc2IHdlc3QgdG8gUm91
dGUgOCBub3J0aC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBZGp1c3QgSS03NiB3ZXN0Ym91bmQgd2l0
aGluIHRoZSBDZW50cmFsIEludGVyY2hhbmdlIGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlIHJhbXAgY2hhbmdlcy48
L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSZW1vdmUgdGhlIEktNzYgd2VzdGJvdW5kIGV4aXQgcmFtcCB0
byBJbm1hbiBTdHJlZXQvSm9obnN0b24gU3RyZWV0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JlbW92
ZSB0aGUgSS03NyBzb3V0aGJvdW5kIGV4aXQgcmFtcCB0byBMb3ZlcnMgTGFuZS48L3A+PHA+JiM4
MjI2OyYjODIwMTtUaGUgTGFmb2xsZXR0ZSBTdHJlZXQgQnJpZGdlIG92ZXIgSS03NyBpcyBwcm9w
b3NlZCB0byBlaXRoZXIgYmUgcmVwbGFjZWQgd2l0aCBhIG5ldywgbG9uZ2VyIGJyaWRnZSBhdCB0
aGUgc2FtZSBsb2NhdGlvbiwgcmVtb3ZlZCBhbmQgbm90IHJlcGxhY2VkLCBvciByZW1vdmVkIGFu
ZCByZXBsYWNlZCB3aXRoIGEgbmV3IGJyaWRnZSBvdmVyIEktNzcgYXQgS2lwbGluZyBTdHJlZXQu
PC9wPjxwPk9ET1Qgd2lsbCBob3N0IGFuIG9wZW4gaG91c2UgdG8gc2hvdyBvZmYgbWFwcywgZXho
aWJpdHMgYW5kIHByZWxpbWluYXJ5IHBsYW5zLCBhbmQgZ2F0aGVyIHB1YmxpYyBmZWVkYmFjayBm
cm9tIDUgdG8gNyBwLm0uIE9jdC4gMjcgYXQgR2xvdmVyIEVsZW1lbnRhcnkgU2Nob29sLCA5MzUg
SGFtbWVsIFN0LjwvcD48cD5UaGVyZSB3aWxsIGJlIG5vIGZvcm1hbCBwcmVzZW50YXRpb24gYW5k
IHBlb3BsZSBjYW4gYXJyaXZlIGF0IGFueSB0aW1lLjwvcD48cD5PRE9UIG9yaWdpbmFsbHkgYW5u
b3VuY2VkIHBsYW5zIHRvIHJldG9vbCB0aGUgQ2VudHJhbCBJbnRlcmNoYW5nZSBpbiAyMDA2ICYj
ODIxMjsgYSAkMjc1IG1pbGxpb24gZWZmb3J0IHRoYXQgaW5jbHVkZWQgd29yayBub3cgdGFraW5n
IHBsYWNlIGFsb25nIHRoZSBleHByZXNzd2F5LjwvcD48cD5JbnN0ZWFkIG9mIG1vdmluZyBmb3J3
YXJkIHdpdGggdGhlIGxhcmdlciBwcm9qZWN0LCB0aGUgc3RhdGUgYWdlbmN5IG9wdGVkIHRvIGJp
dGUgaXQgb2ZmIGluIHBpZWNlcy48L3A+PHA+VGhlIG9yaWdpbmFsIHBsYW4gaW5jbHVkZWQgdGFr
aW5nIG1hbnkgcHJpdmF0ZSBwcm9wZXJ0aWVzIGFyb3VuZCB0aGUgQ2VudHJhbCBJbnRlcmNoYW5n
ZS48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyB1bmNsZWFyIGhvdyBtdWNoIHByb3BlcnR5IHRoZSBzdGF0ZSB3
aWxsIGhhdmUgdG8gYWNxdWlyZSBmb3IgdGhlIG5ldyBwcm9qZWN0LiBPRE9UIHNwb2tlc21hbiBK
dXN0aW4gQ2hlc25pYyBzYWlkIHRoZSBkZXNpZ24gaGFzIHlldCB0byBiZSBmaW5hbGl6ZWQsIGJ1
dCBpdCBpc24mIzgyMTc7dCBleHBlY3RlZCB0byBiZSBtYW55IHNpdGVzIGFuZCB0aGV5IGxpa2Vs
eSB3aWxsIGJlIGFyb3VuZCBMYWZvbGxldHRlIFN0cmVldC48L3A+PHA+QWtyb24tYXJlYSBtb3Rv
cmlzdHMgaGF2ZSBiZWVuIGRlYWxpbmcgd2l0aCBtYXNzaXZlIGhpZ2h3YXkgcHJvamVjdHMgZm9y
IHllYXJzLjwvcD48cD5UaGF0IHdvcmsgaW5jbHVkZXMgb25nb2luZyBjb25zdHJ1Y3Rpb24gYXQg
dGhlIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0L1NvdXRoIEJyb2Fkd2F5IGludGVyY2hhbmdlIHdpdGggSS03
Ni83NywgdGhlIHJlbW92YWwgb2YgdGhlIGJyaWRnZXMgb3ZlciBKb2huc3RvbiBhbmQgU3BpY2Vy
IHN0cmVldHMsIGFuZCB0aGUgcmV0b29saW5nIG9mIHRoZSBLZW5tb3JlIGxlZyBvZiBJLTc2Ljwv
cD48cD5PRE9UIGFsc28gcGxhbnMgdG8gcmVwbGFjZSB0aGUgc3RhdGUgUm91dGUgOCBicmlkZ2Ug
dGhhdCBzcGFucyB0aGUgTGl0dGxlIEN1eWFob2dhIFJpdmVyIHZhbGxleSBhbmQgbGlua3MgQWty
b24gd2l0aCBpdHMgbm9ydGhlcm4gc3VidXJicywgcGVyaGFwcyBhcyBzb29uIGFzIDIwMjAuIDwv
cD48cD5UaGUgcHJvamVjdHMgYXJlIHBhcnQgb2YgbW9yZSB0aGFuICQ1MDAgbWlsbGlvbiB3b3J0
aCBvZiBPRE9UIHJvYWQgYW5kIGJyaWRnZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gcGxhbm5lZCBpbiBTdW1taXQg
Q291bnR5IG92ZXIgdGhlIG5leHQgc2V2ZXJhbCB5ZWFycy48L3A+PHA+UmljayBBcm1vbiBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Njkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhcm1vbkB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93
IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcm1vbnJpY2tB
QkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2FybW9ucmlja0FCSiZuYnNwOzwvYT4uPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.