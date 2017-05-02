ODOT warns motorists about state Route 21 roadwork

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09QTEVZIFRXUC46IFRoZSBPaGlvIERlcGFydG1lbnQgb2YgVHJhbnNwb3J0YXRpb24gaXMg
d2FybmluZyBtb3RvcmlzdHMgYWJvdXQgZGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgbm93IGluIHBs
YWNlIG9uIHN0YXRlIFJvdXRlIDIxIGJldHdlZW4gSW50ZXJzdGF0ZSA3NyBhbmQgdGhlIE5vcnRv
biBjaXR5IGxpbWl0LjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUgYWdlbmN5IGlzIHJlc3VyZmFjaW5nIHRoZSBo
aWdod2F5IGFuZCBtYWtpbmcgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMgYWxvbmcgdGhlIHN0cmV0Y2guPC9wPjxw
PlRoZSB3b3JrIGJlZ2FuIFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPk9ET1QgYWxzbyBpcyByZXN1cmZhY2luZyBJ
LTc3IGJldHdlZW4gU291dGggQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIGFuZCBSb3V0ZSAyMS48
L3A+PHA+VGhlIHdvcmsgaXMgcGFydCBvZiBhICQ3LjIgbWlsbGlvbiBwcm9qZWN0IHRvIHJlc3Vy
ZmFjZSB0aGUgcm9hZHMgYW5kIG1ha2UgbWlub3IgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMuIFRoZSBwcm9qZWN0
IGlzIHNjaGVkdWxlZCB0byBiZSBjb21wbGV0ZWQgYnkgbGF0ZSBTZXB0ZW1iZXIgMjAxNy48L3A+
PHA+PC9wPjxwPiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.