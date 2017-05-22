All CATEGORIES
☰ Menu

Reconstruction project

ODOT warns motorists about upcoming traffic changes on Interstate 76 in Norton and Barberton

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 22, 2017 - 12:00 PM | Updated: May 23, 2017 - 01:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The westbound ramp to I-76 from Rt. 619/Wooster Road Monday in Barberton. It will be closed for 150 days starting Tuesday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

first26cut_01
Ambassadors from LeBron James Family Foundation help open Cedar Point’s new water park - 9:04 AM

SANDUSKY: Some kids from Akron were among the first Thursday evening to take the plunge at Cedar Point’s new water park.

tunnel26cut_02
$12 million, rock-splitting, tunnel-boring Rosie debuts for cameras
ford26cut
Bond is set at $7 million for man charged with setting Akron fire that killed two adults and five children
popfest26cut_01
Rubber City Pop Culture Fest debuts this weekend in Akron’s East End - 8:51 AM
Ohio legislators ask Trump to kill E-Check - 8:56 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next