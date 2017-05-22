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Reconstruction project

ODOT warns motorists about upcoming traffic changes on Interstate 76 in Norton and Barberton

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 22, 2017 - 12:00 PM | Updated: May 23, 2017 - 01:13 PM
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The westbound ramp to I-76 from Rt. 619/Wooster Road Monday in Barberton. It will be closed for 150 days starting Tuesday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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