All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Oelschlagers hope Polsky Award inspires others to give back

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: October 16, 2016 - 09:54 PM | Updated: October 17, 2016 - 08:20 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jim and Vanita Oelschlager


MORE IN NEWS

electissues19_02 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Fairlawn, Munroe Falls, Macedonia among cities with local issues on the Nov. 8 ballot

In Fairlawn, petitioners placed five questions on the general election ballot.

polsky17
Oelschlagers hope Polsky Award inspires others to give back - 7:10 AM
homecoming17_06
Homecoming dance fulfills dream for mother, daughter tackling lifelong challenges together
historic17_01
Historic tour shows properties in Akron with uncertain futures
Good News — Oct. 17
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next