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Ohio approves Stark State College’s Akron campus, groundbreaking scheduled for end of month

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: October 17, 2016 - 05:38 PM | Updated: October 18, 2016 - 08:26 AM
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The new home for Stark State College Akron campus will build its new campus on 11 acres of vacant, city-owned property along Perkins Street near state Route 8 just northeast of downtown. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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