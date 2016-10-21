Ohio attorney general reviewing possible criminal charges against Akron councilman

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE9oaW8gQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCYjODIxNztzIE9mZmljZSBpcyByZXZpZXdpbmcg
cG90ZW50aWFsIGNyaW1pbmFsIGNoYXJnZXMgYWdhaW5zdCBhbiBBa3JvbiBjb3VuY2lsbWFuIHN0
ZW1taW5nIGZyb20gYW4gZXRoaWNzIGNvbXBsYWludCBmaWxlZCBtb3JlIHRoYW4gYSB5ZWFyIGFn
by48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgYW4gb25nb2luZyBjYXNlIG91ciBwcm9zZWN1dG9ycyBh
cmUgaW52b2x2ZWQgd2l0aCwmIzgyMjE7IGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwgc3Bva2Vzd29tYW4gSmls
bCBEZWwgR3JlY2NvIHNhaWQgRnJpZGF5IG1vcm5pbmcuPC9wPjxwPkNvdW5jaWxtYW4gQm9iIEhv
Y2ggaGFzIGJlZW4gYWNjdXNlZCBvZiB2b3Rpbmcgb24gbGVnaXNsYXRpb24gYW5kIGJlaW5nIG91
dHNwb2tlbiBvbiBpc3N1ZXMgdGhhdCBiZW5lZml0IGhpcyB0d28gc29ucywgd2hvIGFyZSBjaXR5
IGZpcmVmaWdodGVycy48L3A+PHA+VGhlIGZvcm1lciBjaXR5IGFkbWluaXN0cmF0aW9uLCB3aGlj
aCBoYWQgYmVlbiBmZXVkaW5nIHdpdGggSG9jaCBhdCB0aGUgdGltZSwgZmlsZWQgdGhlIGNvbXBs
YWludC48L3A+PHA+VGhlIE9oaW8gRXRoaWNzIENvbW1pc3Npb24gaGFzIGNvbmNsdWRlZCBpdHMg
aW52ZXN0aWdhdGlvbiBhbmQgcmVmZXJyZWQgdGhlIGNhc2UgdG8gc3RhdGUgYXV0aG9yaXRpZXMg
Zm9yIHBvdGVudGlhbCBwcm9zZWN1dGlvbiwgRGVsIEdyZWNjbyBzYWlkIEZyaWRheS48L3A+PHA+
VGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciYjODIxNztzIE9mZmljZSBvbiBUaHVyc2RheSwg
Y2l0aW5nIGEgcG90ZW50aWFsIGNvbmZsaWN0LCBhc2tlZCBmb3IgYW5kIHJlY2VpdmVkIHBlcm1p
c3Npb24gZnJvbSBDb21tb24gUGxlYXMgSnVkZ2UgQW15IENvcnJpZ2FsbCBKb25lcyB0byBoYXZl
IHRoZSBhdHRvcm5leSBnZW5lcmFsIGhhbmRsZSBhbnkgcHJvc2VjdXRpb24gaW4gdGhlIGNhc2Uu
IDwvcD48cD5Ib2NoLCB3aG8gaGFzIGJlZW4gb24gdGhlIGNvdW5jaWwgc2luY2UgMjAxMiwgY291
bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgcmVhY2hlZCBmb3IgY29tbWVudCBGcmlkYXkuIEhlIHJlcHJlc2VudHMg
V2FyZCA2LCB3aGljaCBpbmNsdWRlcyB0aGUgRWxsZXQgbmVpZ2hib3Job29kLiBIZSBoYWQgYmVl
biBvdXRzcG9rZW4gYWJvdXQgYSBsb25nLXBlbmRpbmcgZmlyZSBwcm9tb3Rpb25zIGxhd3N1aXQg
YWdhaW5zdCB0aGUgY2l0eS48L3A+PHA+SG9jaCBkZW5pZWQgbGFzdCB5ZWFyIHRoYXQgdGhlcmUg
d2FzIGEgY29uZmxpY3Qgb2YgaW50ZXJlc3QuPC9wPjxwPlRoZSBjaXR5IGZlbHQgb3RoZXJ3aXNl
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgaGFzIGJlZW4gdG9sZCBvdmVyIGFuZCBvdmVyIGFnYWluIHRoYXQg
aGUgaGFzIGEgY29uZmxpY3Qgb2YgaW50ZXJlc3QsIGJ1dCBoZSBjb250aW51ZXMgdG8gaW50ZXJq
ZWN0IGhpbXNlbGYgaW5hcHByb3ByaWF0ZWx5ICYjODIxMjsgYW5kIHBvc3NpYmx5IGlsbGVnYWxs
eSwmIzgyMjE7IGZvcm1lciBjaXR5IHNwb2tlc3dvbWFuIFN0ZXBoYW5pZSBZb3JrIHNhaWQgYXQg
dGhlIHRpbWUuPC9wPjxwPlRoZSBPaGlvIEV0aGljcyBDb21taXNzaW9uIHByb3ZpZGVkIHRoZSBC
ZWFjb24gSm91cm5hbCB3aXRoIGFuIGluZm9ybWF0aW9uIHNoZWV0IG9uIG5lcG90aXNtICh0aGUg
aGlyaW5nIG9mIGZhbWlseSBtZW1iZXJzKSB0aGF0IHNheXMgT2hpbyBsYXcgcHJvaGliaXRzICYj
ODIyMDtwdWJsaWMgb2ZmaWNpYWxzIGFuZCBwdWJsaWMgZW1wbG95ZWVzIGZyb20gbWlzdXNpbmcg
dGhlaXIgb2ZmaWNpYWwgcG9zaXRpb25zIGZvciB0aGVpciBvd24gcGVyc29uYWwgYmVuZWZpdCBv
ciB0aGUgYmVuZWZpdCBvZiB0aGVpciBmYW1pbHkgbWVtYmVycyBvciBidXNpbmVzcyBhc3NvY2lh
dGVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHNoZWV0IGFsc28gc2F5cyBhIHB1YmxpYyBvZmZpY2lhbCBt
YXkgYXBwcm92ZSBhIHVuaW9uIGNvbnRyYWN0IHdoZW4gaGlzIG9yIGhlciByZWxhdGl2ZSBpcyBh
IHVuaW9uIG1lbWJlciwgdW5sZXNzIHRoZSByZWxhdGl2ZSBpcyAmIzgyMjA7YSB1bmlvbiBvZmZp
Y2VyLCBib2FyZCBtZW1iZXIgb3Igb24gdGhlIG5lZ290aWF0aW5nIHRlYW0gb3IgdGhlIG9mZmlj
aWFsIGlzIGNvdmVyZWQgYnkgaGVhbHRoIGluc3VyYW5jZSB1bmRlciB0aGUgY29udHJhY3QuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5BdCB0aGUgdGltZSB0aGUgY29tcGxhaW50IHdhcyBmaWxlZCwgSG9jaCBhbmQg
dGhlIGZvcm1lciBjaXR5IGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHdlcmUgYXQgb2Rkcy4gSGUgd2FzIHVuaW52
aXRlZCBmcm9tIGZvcm1lciBNYXlvciBEb24gUGx1c3F1ZWxsaWMmIzgyMTc7cyBzdGF0ZSBvZiB0
aGUgY2l0eSBzcGVlY2gsIHdpdGggdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGNsYWltaW5nIHRoYXQgaGUg
bWFkZSB0aHJlYXRlbmluZyBzdGF0ZW1lbnRzIGFib3V0IHRoZSBtYXlvci4gSG9jaCBoYXMgY2Fs
bGVkIHRob3NlIGNsYWltcyBsdWRpY3JvdXMuPC9wPjxwPlN1c2FuIFdpbGxla2UsIGEgc3Bva2Vz
d29tYW4gZm9yIHRoZSBPaGlvIEV0aGljcyBDb21taXNzaW9uLCBzYWlkIEZyaWRheSB0aGF0IHNo
ZSBjb3VsZCBub3QgZGlzY3VzcyB0aGUgSG9jaCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLiBTaGUgc2FpZCB0aGUg
YWdlbmN5IGhhcyB0aGUgYXV0aG9yaXR5IHRvIGNvbmR1Y3QgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgYW5kIHRo
ZW4gY2FuIGNsb3NlIHRoZSBjYXNlIGZvciBhIGxhY2sgb2YgZXZpZGVuY2UsIGVudGVyIGludG8g
YSBzZXR0bGVtZW50IGFncmVlbWVudCB3aXRoIHRoZSBhY2N1c2VkIG9yIHNoYXJlIGl0cyBmaW5k
aW5ncyB3aXRoIHRoZSBsb2NhbCBwcm9zZWN1dG9yLjwvcD48cD5XaWxsZWtlIHNhaWQgbW9zdCBl
dGhpY3MgdmlvbGF0aW9ucyBhcmUgbWlzZGVtZWFub3JzLCB0aG91Z2ggYSBmZXcgYXJlIGZvdXJ0
aC1kZWdyZWUgZmVsb25pZXMuIFRoZSBmZWxvbmllcyBpbnZvbHZlIGludmVzdG1lbnQgYW5kIHB1
YmxpYy1jb250cmFjdCBvZmZlbnNlcy4gU2hlIHNhaWQgbW9zdCBvZiB0aGUgcHVibGljLWNvbnRy
YWN0IG9mZmVuc2VzIGludm9sdmUgbmVwb3Rpc20uPC9wPjxwPlVuZGVyIE9oaW8gbGF3LCBmZWxv
bnMgbWF5IG5vdCBob2xkIGFuIG9mZmljZSBvZiAmIzgyMjA7aG9ub3IgdHJ1c3Qgb3IgcHJvZml0
LCYjODIyMTsgd2hpY2ggaW5jbHVkZXMgYW55IHN0YXRlIG9yIGxvY2FsIGVsZWN0ZWQgb2ZmaWNl
LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIE9oaW8gU3RhdGUgQmFyIEFzc29jaWF0aW9uJiM4MjE3O3Mgd2Vi
c2l0ZS48L3A+PHA+UmljayBBcm1vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Njkgb3Ig
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmFybW9uQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcm1vbnJpY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0
O2FybW9ucmlja0FCSiZuYnNwOzwvYT4uJiM4MjMyO1N0ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aCBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MDUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9s
bG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2Fyc21p
dGhBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O3N3YXJzbWl0aEFCSiZuYnNwOzwvYT4u
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.