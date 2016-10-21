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Ohio attorney general reviewing possible criminal charges against Akron councilman

By Rick Armon and Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writers

Published: October 21, 2016 - 11:39 AM

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