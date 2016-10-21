Ohio attorney general reviewing possible criminal charges against Akron councilman

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE9oaW8gQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCYjODIxNztzIE9mZmljZSBpcyByZXZpZXdpbmcg
cG90ZW50aWFsIGNyaW1pbmFsIGNoYXJnZXMgYWdhaW5zdCBhbiBBa3JvbiBjb3VuY2lsbWFuIHN0
ZW1taW5nIGZyb20gYW4gZXRoaWNzIGNvbXBsYWludCBmaWxlZCBtb3JlIHRoYW4gYSB5ZWFyIGFn
by48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgYW4gb25nb2luZyBjYXNlIG91ciBwcm9zZWN1dG9ycyBh
cmUgaW52b2x2ZWQgd2l0aCwmIzgyMjE7IGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwgc3Bva2Vzd29tYW4gSmls
bCBEZWwgR3JlY2NvIHNhaWQgRnJpZGF5IG1vcm5pbmcuPC9wPjxwPkNvdW5jaWxtYW4gQm9iIEhv
Y2ggaGFzIGJlZW4gYWNjdXNlZCBvZiB2b3Rpbmcgb24gbGVnaXNsYXRpb24gYW5kIGJlaW5nIG91
dHNwb2tlbiBvbiBpc3N1ZXMgdGhhdCBiZW5lZml0IGhpcyB0d28gc29ucyB3aG8gYXJlIGNpdHkg
ZmlyZWZpZ2h0ZXJzLjwvcD48cD5UaGUgZm9ybWVyIGNpdHkgYWRtaW5pc3RyYXRpb24sIHdoaWNo
IGhhZCBiZWVuIGZldWRpbmcgd2l0aCBIb2NoIGF0IHRoZSB0aW1lLCBmaWxlZCB0aGUgY29tcGxh
aW50LjwvcD48cD5UaGUgT2hpbyBFdGhpY3MgQ29tbWlzc2lvbiBoYXMgY29uY2x1ZGVkIGl0cyBp
bnZlc3RpZ2F0aW9uIGFuZCByZWZlcnJlZCB0aGUgY2FzZSB0byBzdGF0ZSBhdXRob3JpdGllcyBm
b3IgcG90ZW50aWFsIHByb3NlY3V0aW9uLCBEZWwgR3JlY2NvIHNhaWQgRnJpZGF5LjwvcD48cD5U
aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBQcm9zZWN1dG9yJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIG9uIFRodXJzZGF5LCBj
aXRpbmcgYSBwb3RlbnRpYWwgY29uZmxpY3QsIGFza2VkIGZvciBhbmQgcmVjZWl2ZWQgcGVybWlz
c2lvbiBmcm9tIENvbW1vbiBQbGVhcyBKdWRnZSBBbXkgQ29ycmlnYWxsIEpvbmVzIHRvIGhhdmUg
dGhlIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwgaGFuZGxlIGFueSBwcm9zZWN1dGlvbiBpbiB0aGUgY2FzZS4g
PC9wPjxwPkhvY2gsIHdobyBoYXMgYmVlbiBvbiB0aGUgY291bmNpbCBzaW5jZSAyMDEyLCBjb3Vs
ZG4mIzgyMTc7dCBiZSByZWFjaGVkIGZvciBjb21tZW50IEZyaWRheS4gSGUgcmVwcmVzZW50cyBX
YXJkIDYsIHdoaWNoIGluY2x1ZGVzIHRoZSBFbGxldCBuZWlnaGJvcmhvb2QuPC9wPjxwPkhlIGRl
bmllZCBsYXN0IHllYXIgdGhhdCB0aGVyZSB3YXMgYSBjb25mbGljdCBvZiBpbnRlcmVzdC48L3A+
PHA+VGhlIGNpdHkgZmVsdCBvdGhlcndpc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBoYXMgYmVlbiB0b2xk
IG92ZXIgYW5kIG92ZXIgYWdhaW4gdGhhdCBoZSBoYXMgYSBjb25mbGljdCBvZiBpbnRlcmVzdCwg
YnV0IGhlIGNvbnRpbnVlcyB0byBpbnRlcmplY3QgaGltc2VsZiBpbmFwcHJvcHJpYXRlbHkgJiM4
MjEyOyBhbmQgcG9zc2libHkgaWxsZWdhbGx5LCYjODIyMTsgZm9ybWVyIGNpdHkgc3Bva2Vzd29t
YW4gU3RlcGhhbmllIFlvcmsgc2FpZCBhdCB0aGUgdGltZS48L3A+PHA+QXQgdGhlIHRpbWUgdGhl
IGNvbXBsYWludCB3YXMgZmlsZWQsIEhvY2ggYW5kIHRoZSBmb3JtZXIgY2l0eSBhZG1pbmlzdHJh
dGlvbiB3ZXJlIGF0IG9kZHMuPC9wPjxwPkhlIHdhcyBkaXNpbnZpdGVkIGZyb20gZm9ybWVyIE1h
eW9yIERvbiBQbHVzcXVlbGxpYyYjODIxNztzIHN0YXRlIG9mIHRoZSBjaXR5IHNwZWVjaCwgd2l0
aCB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gY2xhaW1pbmcgdGhhdCBoZSBtYWRlIHRocmVhdGVuaW5nIHN0
YXRlbWVudHMgYWJvdXQgdGhlIG1heW9yLjwvcD48cD5Ib2NoIGhhcyBjYWxsZWQgdGhvc2UgY2xh
aW1zIGx1ZGljcm91cy48L3A+PHA+U3VzYW4gV2lsbGVrZSwgYSBzcG9rZXN3b21hbiBmb3IgdGhl
IE9oaW8gRXRoaWNzIENvbW1pc3Npb24sIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoYXQgc2hlIGNvdWxkIG5vdCBk
aXNjdXNzIHRoZSBIb2NoIGludmVzdGlnYXRpb24uIFNoZSBzYWlkIHRoZSBhZ2VuY3kgaGFzIHRo
ZSBhdXRob3JpdHkgdG8gY29uZHVjdCBpbnZlc3RpZ2F0aW9ucyBhbmQgdGhlbiBjYW4gY2xvc2Ug
dGhlIGNhc2UgZm9yIGEgbGFjayBvZiBldmlkZW5jZSwgZW50ZXIgaW50byBhIHNldHRsZW1lbnQg
YWdyZWVtZW50IHdpdGggdGhlIGFjY3VzZWQgb3Igc2hhcmUgaXRzIGZpbmRpbmdzIHdpdGggdGhl
IGxvY2FsIHByb3NlY3V0b3IuPC9wPjxwPlJpY2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMw
LTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
PnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBh
dDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tBQkombmJzcDs8L2E+LjwvcD48cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fy
c21pdGggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpz
d2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.