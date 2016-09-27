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Ohio Attorney General sues Akron car dealership over “unfair and deceptive” business practices

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: September 27, 2016 - 03:16 PM | Updated: September 28, 2016 - 12:26 PM
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Phoenix Indoor Auto Sales on East Tallmadge Avenue in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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