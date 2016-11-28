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Ohio auditor: Coventry would save $1 million by turning away hundreds of nonresident students

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 28, 2016 - 12:04 AM | Updated: November 28, 2016 - 01:32 PM
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The front entrance of the Russell Chaboudy, the new Coventry High School Tuesday, Aug. 23, 2016 in Coventry Township, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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