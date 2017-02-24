Ohio bill outlawing marital rape gets no GOP support, again

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXMgYW4gYXNzaXN0YW50IHByb3NlY3V0b3IgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSwgR3JldGEgSm9o
bnNvbiBtYWRlIGEgaGFiaXQgb2YgYXNraW5nIGZlbWFsZXMgb24gdGhlIHdpdG5lc3Mgc3RhbmQg
aWYgdGhleSBoYWQgbWFycmllZCB0aGVpciBhbGxlZ2VkIHJhcGlzdHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtB
bmQgdGhhdCBqdXN0IHNlZW1lZCBjcmF6eSB0byBtZS4gQnV0IGl0IHdhcyBhIHF1ZXN0aW9uIEkg
aGFkIHRvIGFzaywmIzgyMjE7IEpvaG5zb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgcmVtZW1iZXIgb2NjYXNp
b25hbGx5IHRoaW5raW5nLCB3aGF0IGlmIHRoZXkgPGVtPndlcmU8L2VtPiBtYXJyaWVkPyBXb3Vs
ZCB0aGF0IGhhdmUgY2hhbmdlZCB0aGUgc2l0dWF0aW9uPyYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHNpdHVh
dGlvbj8gTWF5YmUgbm90LiBKdXN0aWNlIGZvciB0aGUgY3JpbWU/IE1heWJlLjwvcD48cD5JbiBP
aGlvLCBodXNiYW5kcyBvciB3aXZlcyBjYW4gcmFwZSB0aGVpciBzcG91c2VzIHNvIGxvbmcgYXMg
dGhlcmUgaXMgbm8gZm9yY2Ugb3IgdGhyZWF0IG9mIGZvcmNlLiBUaGUgJiM4MjIwO3Nwb3VzYWwg
ZXhlbXB0aW9uJiM4MjIxOyBtZWFucyBodXNiYW5kcyBjYW4gZHJ1ZyBhbmQgcmFwZSB3aXZlcywg
YW5kIGF2b2lkIGEgZmlyc3QtZGVncmVlIGZlbG9ueSByYXBlIGNoYXJnZS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0FzIGEgZm9ybWVyIHByb3NlY3V0b3IsJiM4MjIxOyBzYWlkIEpvaG5zb24sIHdobyBub3cgcmVw
cmVzZW50cyBwYXJ0IG9mIEFrcm9uIGluIHRoZSBPaGlvIEhvdXNlLCAmIzgyMjA7SSB3b3VsZCBh
cmd1ZSB0aGF0IHlvdSBjb3VsZCBzdGlsbCB0cnkgdG8gcHJvc2VjdXRlIHVuZGVyIHRoZSBmb3Jj
ZWQgcmFwZSBzdGF0dXRlLCBidXQgdW5mb3J0dW5hdGVseSBkcnVnZ2luZyBhbmQgcmFwaW5nIHlv
dXIgc3BvdXNlIGluIE9oaW8gaXMgbm90IGlsbGVnYWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBoZXIgZmly
c3QgdGVybSwgSm9obnNvbiBpbnRyb2R1Y2VkIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9iaXQubHkvMmxCRkRM
cSI+SG91c2UgQmlsbCAyMzQ8L2E+LiBJdCB3b3VsZCBoYXZlIGRvbmUgYXdheSB3aXRoIHRoaXMg
JiM4MjIwO3Nwb3VzYWwgZXhlbXB0aW9uJiM4MjIxOyBpbiBPaGlvJiM4MjE3O3MgY3JpbWluYWwg
Y29kZS4gVGhlIGJpcGFydGlzYW4sIGJpY2FtZXJhbCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vb2NqcmMubGVn
aXNsYXR1cmUub2hpby5nb3YvYWJvdXQvY29tbWl0dGVlLW1lbWJlcnMiPk9oaW8gQ3JpbWluYWwg
SnVzdGljZSBSZWNvZGlmaWNhdGlvbiBDb21taXR0ZWU8L2E+IGV4cGxvcmVkIHRoaXMgYW5kIGFn
cmVlZC48L3A+PHA+QnV0IHRoZSAyMDE1IGJpbGwgZGllZCBpbiBhIFJlcHVibGljYW4tY29udHJv
bGxlZCBjb21taXR0ZWUsIHJlY2VpdmluZyBubyBtb3JlIHRoYW4gaW5pdGlhbCB0ZXN0aW1vbnkg
ZnJvbSBpdHMgRGVtb2NyYXQgc3BvbnNvcnMsIEpvaG5zb24gYW5kIFJlcC4gVGVyZXNhIEZlZG9y
IG9mIFRvbGVkby4gPC9wPjxwPkpvaG5zb24gc3VzcGVjdHMgdGhlIGJpbGwgZmFpbGVkIGZvciBw
YXJ0aXNhbiByZWFzb25zLiBPYnN0cnVjdGluZyBsZWdpc2xhdGlvbiBvZmZlcmVkIGJ5IG1pbm9y
aXR5IHBhcnRpZXMgaXMgY29tbW9uIHByYWN0aWNlIGluIE9oaW8mIzgyMTc7cyBoaXN0b3J5IG9m
IG1ha2luZyBsYXdzLjwvcD48cD5CdXQgR09QIG1lbWJlcnMgYWxzbyBwdXNoZWQgYmFjayBvbiBh
IHByb3Zpc2lvbiBvZiB0aGUgYmlsbCB0aGF0IGVsaW1pbmF0ZWQgT2hpbyYjODIxNztzIDIwLXll
YXIgc3RhdHV0ZSBvZiBsaW1pdGF0aW9ucyBvbiByYXBlIGFuZCBzZXh1YWwgYXNzYXVsdCBjYXNl
cy4gSm9obnNvbiBzdGlsbCB0aGlua3MgcmFwZSBzaG91bGQgYmUgY2F0ZWdvcml6ZWQgd2l0aCBt
dXJkZXIgYW5kIGFnZ3JhdmF0ZWQgbXVyZGVyIGFzIGNyaW1lcyB0aGF0IGhhdmUgbm8gc2hlbGYg
bGlmZSBmb3IgcHJvc2VjdXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGFsd2F5cyBjYWxs
ZWQgcmFwZSBtdXJkZXIgb2YgdGhlIHNvdWwuIEl0IGNoYW5nZXMgcGVvcGxlIGluIGZ1bmRhbWVu
dGFsIHdheXMuIE5vYm9keSB3aWxsIGV2ZXIgYmUgdGhlIHNhbWUsJiM4MjIxOyBKb2huc29uIHNh
aWQuICYjODIyMDtUaGUgb25seSB0aGluZyBbbXkgY2xpZW50c10gd2FudGVkIHdhcyBzb21ldGhp
bmcgSSBjb3VsZCBuZXZlciBvZmZlciwgd2hpY2ggaXMgdGhlIGRheSBiZWZvcmUgW3RoZSByYXBl
XSBoYXBwZW5lZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1dCB3aXRoIG1vcmUgcHJhZ21hdGlzbSBpbiBoZXIg
c2Vjb25kIHRlcm0sIEpvaG5zb24gaGF2ZSBjb21wcm9taXNlZCBieSBkcm9wcGluZyB0aGUgcHJv
dmlzaW9uIG9uIHN0YXR1dGUgb2YgbGltaXRhdGlvbnMgYW5kIGluc3RlYWQgY3JhZnRlZCBhIGNs
ZWFuZXIgYmlsbCB0aGF0IGZvY3VzZXMgb24gdGhlIG1hcml0YWwgcmFwZSBleGVtcHRpb25zLjwv
cD48cD5TdGlsbCwgbm8gUmVwdWJsaWNhbiBoYXMgc3BvbnNvcmVkIHRoZSBiaWxsLCB3aGljaCB3
YXMgaW50cm9kdWNlZCBGcmlkYXkgYnkgSm9obnNvbiBhbmQgUmVwLiBLcmlzdGluIEJvZ2dzLCBE
LUNvbHVtYnVzLCBhbmQgY28tc3BvbnNvcmVkIGJ5IDEwIERlbW9jcmF0cy4gTmV4dCB3ZWVrLCB0
aGUgYmlsbCB3aWxsIGdldCBudW1iZXJlZCBhbmQgYXNzaWduZWQgYWdhaW4gdG8gYSBSZXB1Ymxp
Y2FuLWNvbnRyb2xsZWQgY29tbWl0dGVlLCB0aGlzIHRpbWUgY2hhaXJlZCBieSA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3Lm9oaW9ob3VzZS5nb3YvbmF0aGFuLWgtbWFubmluZy9iaW9ncmFwaHkiPlJlcC4g
TmF0aGFuIE1hbm5pbmc8L2E+LCBhIGZvcm1lciBwcm9zZWN1dG9yIGluIE5vcnRoIFJpZGdldmls
bGUuPC9wPjxwPk1hbm5pbmcmIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc2FpZCBoZSB3YXMgdW5hdmFpbGFibGUg
dG8gY29tbWVudCBvbiB3aGV0aGVyIEpvaG5zb24mIzgyMTc7cyBiaWxsIHdvdWxkIGhhdmUgYSBj
aGFuY2UuIEEgc3RhZmZlciBpbnN0ZWFkIHJlZmVycmVkIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCB0byBI
b3VzZSBTcGVha2VyIENsaWZmIFJvc2VuYmVyZ2VyLCB3aG8gc2V0cyB0aGUgbGVnaXNsYXRpdmUg
YWdlbmRhLjwvcD48cD5CcmFkIE1pbGxlciwgUm9zZW5iZXJnZXImIzgyMTc7cyBzcG9rZXNwZXJz
b24sIHNhaWQgdGhhdCBSZXB1YmxpY2FucyBhcmUgbm90IGxpa2VseSB0byBjby1zcG9uc29yIHVu
bnVtYmVyZWQgYmlsbHMgd2l0aG91dCBzZWVpbmcgdGhlIGZ1bGwgdGV4dC4gQnV0IE1pbGxlciBk
aWQgc2F5IHRoYXQgaXQgaXMgJiM4MjIwO2NvcnJlY3QmIzgyMjE7IHRoYXQgR09QIG1lbWJlcnMg
b2Z0ZW4gY28tc3BvbnNvciBvdGhlciBiaWxscyBiZWZvcmUgdGhleSBhcmUgaW50cm9kdWNlZC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0kga25vdyB0aGUgc3BlYWtlciBoYXNuJiM4MjE3O3QgaGFkIGEgY2hhbmNl
IHRvIHJldmlldyBhbnl0aGluZyB3aXRoIHRoaXMgYmlsbCBvciB0aGUgY2F1Y3VzLCYjODIyMTsg
TWlsbGVyIHNhaWQuICYjODIyMDtNb3N0IG9mIHRoaXMgaXMgcmVhbGx5IGVhcmx5IGluIHRoZSBw
cm9jZXNzIGluIHRlcm1zIG9mIHdoYXQgbWlnaHQgaGFwcGVuIG5leHQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5N
aWxsZXIgY291bGQgbm90IGNvbW1lbnQgb24gd2h5IEhvdXNlIEJpbGwgMjM0IGhhZCBmYWlsZWQu
IEhlIGRlZmVycmVkIHRvIEpvaG5zb24sICYjODIyMDt3aG8gaXMgbGVhZGluZyB0aGUgY2hhcmdl
JiM4MjIxOyBvbiBvdXRsYXdpbmcgbWFyaXRhbCByYXBlLjwvcD48cD5NaWxsZXIgZGlkIHNheSB0
aGF0IHRoZSBjdXJyZW50IGJpbGwgbWlnaHQgZ2V0IGJpcGFydGlzYW4gc3VwcG9ydC4gQXMgZXZp
ZGVuY2UsIGhlIHJlZmVyZW5jZWQgSG91c2UgQmlsbCAxLCB3aGljaCB3b3VsZCBhdXRob3JpemUg
ZGF0aW5nIHZpb2xlbmNlIHByb3RlY3Rpb24gb3JkZXJzLiBUaGF0IGJpcGFydGlzYW4gYmlsbCB3
YXMgaW50cm9kdWNlZCBieSBNYW5uaW5nIGFuZCBSZXAuIEVtaWxpYSBTeWtlcywgYSBEZW1vY3Jh
dCBmcm9tIEFrcm9uLiBJdCYjODIxNztzIGFuIGV4YW1wbGUgb2Ygd2hhdCBNaWxsZXIgY2FsbGVk
IGEgJiM4MjIwO3ByaW9yaXR5IGJpbGwmIzgyMjE7IG9uIHRoZSBjdXJyZW50IGxlZ2lzbGF0aXZl
IGFnZW5kYS48L3A+PHA+TWVhbndoaWxlLCBPaGlvIHJlbWFpbnMgb25lIG9mIDEzIHN0YXRlcyB0
aGF0IHRyZWF0IHNwb3VzZXMgZGlmZmVyZW50IHRoYW4gbW9zdCBjaGFyZ2VkIHdpdGggc2V4dWFs
IGltcG9zaXRpb24sIGdyb3NzIHNleHVhbCBpbXBvc2l0aW9uLCBzZXh1YWwgYmF0dGVyeSBvciBj
b21wbGljaXR5IHRvIGNvbW1pdCBhbnkgb2YgdGhlIGFib3ZlLiA8L3A+PHA+TW9yZSBkaXN0dXJi
aW5nLCBKb2huc29uIHNhaWQsIGlzIHRoYXQgT2hpbyBpcyBvbmUgb2Ygb25seSBlaWdodCBzdGF0
ZXMgd2l0aCBhIHNwb3VzYWwgZXhlbXB0aW9uIGZvciByYXBlLiBNb3N0IHdvbWVuLCBzaGUgc2Fp
ZCBvZiBoZXIgZXhwZXJpZW5jZSB0YWxraW5nIHRvIHZpY3RpbXMsIGRvbiYjODIxNzt0IGV2ZW4g
a25vdyB0aGV5IHdlcmUgcmFwZWQgdW50aWwgdmlkZW9zIG9mIHRoZSBjcmltaW5hbCBhY3Qgc3Vy
ZmFjZSBvbmxpbmUuIFRoZWlyIGZhaWx1cmUgdG8gcmVjYWxsIHRoZSBldmVudCBpcyBzb21ldGlt
ZXMgdGhlIHJlc3VsdCBvZiBiZWluZyBkcnVnZ2VkLCB3aGljaCB3b3VsZCBnaXZlIGV4ZW1wdGlv
biB0byBtYXRyaW1vbmlhbCByYXBpc3RzLjwvcD48cD5Eb3VnIExpdmluZ3N0b24gY2FuIGJlIHJl
YWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBG
b2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FCSkRvdWciIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0FCSkRvdWcmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.