Ohio Controlling Board defers vote on Akron campus for Stark State College

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gT2hpbyBDb250cm9sbGluZyBCb2FyZCBtZW1iZXIgaXMgd29ycmllZCB0aGF0IGEgcHJv
cG9zZWQgQWtyb24gY2FtcHVzIGZvciBTdGFyayBTdGF0ZSBDb2xsZWdlIGNvdWxkIHBvYWNoIHN0
dWRlbnRzIGZyb20gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24uPC9wPjxwPlRoZSBib2FyZCBkZWZl
cnJlZCB2b3Rpbmcgb24gdGhlIHByb2plY3QgdGhpcyB3ZWVrIGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlIGNvbmNl
cm5zLjwvcD48cD5TdGF0ZSBTZW4uIFRvbSBTYXd5ZXIsIEQtQWtyb24sIHdobyBzZXJ2ZXMgb24g
dGhlIGJvYXJkLCBzYWlkIG1vcmUgYW5hbHlzaXMgaXMgbmVlZGVkIG9uIGhvdyB0aGUgc2Nob29s
cyB3aWxsIGNvLWV4aXN0LjwvcD48cD5IZSB3YW50cyB0byBzZWUgYSBzdHVkeSBvbiBwcm9ncmFt
bWluZyBvZmZlcmVkIGJ5IFN0YXJrIFN0YXRlIGFuZCBVQSYjODIxNztzIHR3by15ZWFyIENvbGxl
Z2Ugb2YgQXBwbGllZCBTY2llbmNlIGFuZCBUZWNobm9sb2d5IGJlZm9yZSB0aGUgYm9hcmQgYXBw
cm92ZXMgZnVuZGluZyBmb3IgdGhlIHNhdGVsbGl0ZSBjYW1wdXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUg
ZmFjdCB0aGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIGhhcyBpbiB0aGUgbGFzdCBzZXZlcmFs
IHllYXJzIGxvc3Qgc2V2ZXJhbCB0aG91c2FuZCBzdHVkZW50cyBpbiBlbnJvbGxtZW50IGlzIGEg
bWF0dGVyIG9mIGNvbmNlcm4gYW5kIHRvIGJyaW5nIGluIGFub3RoZXIgaW5zdGl0dXRpb24gaW50
byB0aGUgaW1tZWRpYXRlIGVudmlyb25tZW50IGNvbXBldGluZyBmb3Igc3R1ZGVudHMgd2l0aG91
dCBtYWtpbmcgc3VyZSB0aGV5IGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgY29tcGV0aW5nIHByb2dyYW1zIHN0
cnVjayBtZSBhcyBhbiBpbXBvcnRhbnQgcXVlc3Rpb24gdGhhdCBuZWVkZWQgdG8gYmUgYW5zd2Vy
ZWQsJiM4MjIxOyBTYXd5ZXIgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGNhbXB1cyBpc3N1ZSB3YXMgcHVsbGVk
IGZyb20gdGhlIGFnZW5kYSBNb25kYXkgYmVjYXVzZSB0aGUgYm9hcmQgZGlkbiYjODIxNzt0IHdh
bnQgdG8gbWFrZSBhbiAmIzgyMjA7b3Zlcmx5IHF1aWNrIGRlY2lzaW9uLCYjODIyMTsgaGUgc2Fp
ZC48L3A+PHA+VGhlIG5leHQgYm9hcmQgbWVldGluZyBpcyBpbiBPY3RvYmVyLCBnaXZpbmcgY2l0
eSBhbmQgY29sbGVnZSBvZmZpY2lhbHMgbW9yZSB0aW1lIHRvIGFuc3dlciB0aGUgcXVlc3Rpb25z
LCBTYXd5ZXIgc2FpZC48L3A+PHA+RmVsbG93IGJvYXJkIG1lbWJlciBTZW4uIEJpbGwgQ29sZXks
IGEgQ2luY2lubmF0aS1hcmVhIFJlcHVibGljYW4sIHNhaWQgaGUgaGFzIG5vIHByb2JsZW0gd2l0
aCB0aGUgY2FtcHVzIGFmdGVyIGRpc2N1c3NpbmcgaXQgd2l0aCBzdGF0ZSBjb2xsZWFndWVzIHdo
byByZXByZXNlbnQgdGhlIGFyZWEgYW5kIHRoZSBmYWN0IHRoYXQgdGhlIGZ1bmRpbmcgYWxyZWFk
eSBoYXMgYmVlbiBhcHByb3ZlZCBhcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBzdGF0ZSBjYXBpdGFsIGJ1ZGdldC48
L3A+PHA+U3RhcmsgU3RhdGUsIHdoaWNoIG9mZmVycyB0d28teWVhciBhc3NvY2lhdGUgZGVncmVl
cyBhbmQgY2VydGlmaWNhdGlvbiBwcm9ncmFtcywgaGFzIGEgbGVhc2UtdG8tcHVyY2hhc2UgZGVh
bCBzZXQgd2l0aCB0aGUgY2l0eSB0byBidXkgbmVhcmx5IDExIGFjcmVzIGFsb25nIFBlcmtpbnMg
YW5kIFVuaW9uIFN0cmVldHMgZm9yICQ5NDksMzgwLCBidXQgbmVlZHMgdGhlIGFwcHJvdmFsIG9m
IHRoZSBDb250cm9sbGluZyBCb2FyZC48L3A+PHA+VGhlIGNvbGxlZ2UsIGJhc2VkIGluIEphY2tz
b24gVG93bnNoaXAsIHBsYW5zIHRvIGJ1aWxkIGEgJDEyIG1pbGxpb24gIGNhbXB1cyBjYWxsZWQg
U3RhcmsgU3RhdGUgQ29sbGVnZSBBa3JvbiBvbiB0aGUgcHJvcGVydHksIGp1c3Qgbm9ydGhlYXN0
IG9mIGRvd250b3duIGFuZCBhY3Jvc3Mgc3RhdGUgUm91dGUgOCBmcm9tIFN1bW1hIEFrcm9uIENp
dHkgSG9zcGl0YWwuPC9wPjxwPlN0YXJrIFN0YXRlIG9uIFdlZG5lc2RheSBhbm5vdW5jZWQgdGhh
dCBpdCB3aWxsIG9wZW4gYSB0ZW1wb3Jhcnkgc2l0ZSBpbiBBa3JvbiBpbiBKYW51YXJ5IGF0IDc1
NSBXaGl0ZSBQb25kIERyaXZlLCBub3cgdGhlIGhvbWUgb2YgQnJvd24gTWFja2llIENvbGxlZ2Uu
PC9wPjxwPkNpdHkgYW5kIGNvbGxlZ2Ugb2ZmaWNpYWxzIHdlcmUgY2F1Z2h0IG9mZiBndWFyZCB3
aGVuIHRoZSBjb250cm9sbGluZyBib2FyZCBkZWNpZGVkIG5vdCB0byB2b3RlLCBidXQgc2FpZCBX
ZWRuZXNkYXkgdGhhdCB0aGV5IGJlbGlldmUgdGhlIHByb2plY3Qgd2lsbCB1bHRpbWF0ZWx5IGJl
IGFwcHJvdmVkIGJ5IHRoZSBzdGF0ZS48L3A+PHA+Q29sbGVnZSBzcG9rZXN3b21hbiBNYXJpc2Eg
Um9obiBzYWlkIFN0YXJrIFN0YXRlIGhhcyBzdHVkaWVkIHRoZSBwcm9ncmFtbWluZyBhdCB0aGUg
dHdvIGluc3RpdHV0aW9ucyBhbmQgdGhlcmUgaXMgbGl0dGxlIG92ZXJsYXAuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtPdXIgZ29hbCBpcyB0byBuZXZlciBkdXBsaWNhdGUsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhhdCYjODIxNztzIGFuIGlzc3VlIGF0IGFsbC4gV2UmIzgy
MTc7dmUgZG9uZSBhIGxvdCBvZiBob21ld29yayBvbiB0aGF0IGFuZCB3ZSYjODIxNzt2ZSBzaGFy
ZWQgdGhhdCBpbmZvcm1hdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0YXJrIFN0YXRlIGFuZCBVQSBoYXZl
IGJlZW4gdGFsa2luZyB0aGUgbGFzdCBmZXcgbW9udGhzIGFib3V0IGltcHJvdmluZyBjb2xsYWJv
cmF0aW9uIGFuZCB2aWV3cyB0aGUgY29sbGVnZSBhcyBhIHdheSB0byBmZWVkIHN0dWRlbnRzIGlu
dG8gdGhlIHVuaXZlcnNpdHksIHNoZSBhZGRlZC48L3A+PHA+QWtyb24gTWF5b3IgRGFuIEhvcnJp
Z2FuIGRpc3B1dGVkIFNhd3llciYjODIxNztzIGNvbmNsdXNpb24gdGhhdCBTdGFyayBTdGF0ZSBh
bmQgVUEgbWF5IG5vdCBiZSBhYmxlIHRvIGNvLWV4aXN0IGluIHRoZSBjaXR5LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBjYW4mIzgyMTc7dCB0aGluayBvZiBhIG1vcmUgbWlzZ3VpZGVkIHN0YXRlbWVudCBiZWNh
dXNlIHRoZXkgYXJlIHR3byBkaWZmZXJlbnQgaW5zdGl0dXRpb25zLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48
L3A+PHA+SGUgbm90ZWQgdGhhdCBTdGFyayBTdGF0ZSBpcyBtb3JlIGZvY3VzZWQgb24gd29ya2Zv
cmNlIGRldmVsb3BtZW50IGFuZCB0cmFpbmluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgY2FuIGV4aXN0
IGFuZCB0aHJpdmUgcmlnaHQgbmV4dCB0byBlYWNoIG90aGVyIGFuZCBJIGxvb2sgZm9yd2FyZCB0
byB0aGF0LCYjODIyMTsgdGhlIG1heW9yIHNhaWQuICYjODIyMDtBbmQgaXQmIzgyMTc7cyBhIGxp
dHRsZSBsYXRlIGluIHRoZSBwcm9jZXNzIHRvIGJlIGJyaW5naW5nIHRoaXMgdXAsIHRvby4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlNhd3llciBzYWlkIGhlIHRha2VzIGlzc3VlIHdpdGggdGhlIGNhbXB1cyBiZWlu
ZyBkZXNjcmliZWQgYXMgZG93bnRvd24uIEhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSBpdCBpcy4g
PC9wPjxwPkhlIGFsc28gcXVlc3Rpb25lZCBsb2NhbCBsZWFkZXJzIGRlc2NyaWJpbmcgQWtyb24g
YXMgdGhlIGxhcmdlc3QgbWV0cm9wb2xpdGFuIGFyZWEgaW4gdGhlIHN0YXRlIHdpdGhvdXQgYSBj
b21tdW5pdHkgY29sbGVnZSwgY29uc2lkZXJpbmcgVUEgaGFzIGEgdHdvLXllYXIgY29sbGVnZS48
L3A+PHA+U3RhdGUgUmVwLiBHcmV0YSBKb2huc29uLCBELUFrcm9uLCBpc3N1ZWQgYSBzdGF0ZW1l
bnQgaW4gc3VwcG9ydCBvZiB0aGUgcHJvamVjdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0JvdGggdGhlIFVuaXZl
cnNpdHkgb2YgQWtyb24gYW5kIFN0YXJrIFN0YXRlIENvbGxlZ2UgcHJvdmlkZSBleGNlcHRpb25h
bCBoaWdoZXIgZWR1Y2F0aW9uYWwgb3Bwb3J0dW5pdGllcyB0byBteSBjb25zdGl0dWVudHMgYW5k
IHRoZSBncmVhdGVyIFN1bW1pdCBDb3VudHkgY29tbXVuaXR5LCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYj
ODIyMDtVQSBbaW50ZXJpbV0gUHJlc2lkZW50IFdpbHNvbiBwZXJzb25hbGx5IGFzc3VyZWQgbWUg
dGhhdCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBoYXMgbm8gaW50ZW50aW9uIG9mIGludGVyZmVyaW5nIHdpdGgg
dGhlIGxhbmQgc2FsZSBiZXR3ZWVuIHRoZSBjaXR5IGFuZCBTdGFyayBTdGF0ZSwgYW5kIEkgaGF2
ZSBubyByZWFzb24gdG8gZXhwZWN0IGFueXRoaW5nIHRvIHRoZSBjb250cmFyeS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkFrcm9uLCBTdW1taXQgQ291bnR5IGFuZCBidXNpbmVzcyBsZWFkZXJzIGhhdmUgbG9iYmll
ZCBpbiBmYXZvciBvZiB0aGUgY2FtcHVzLjwvcD48cD5TdGFyayBTdGF0ZSBoYXMgZXN0aW1hdGVk
IHRoYXQgdGhlIGNhbXB1cyBjb3VsZCBob3VzZSBhcyBtYW55IGFzIDUsMDAwIHN0dWRlbnRzIHdp
dGhpbiBmaXZlIHllYXJzLiA8L3A+PHA+VGhlIGNvbGxlZ2UgZXhwZWN0cyB0byBlbXBsb3kgdGhl
IGVxdWl2YWxlbnQgb2YgMTU3IGZ1bGwtdGltZSB3b3JrZXJzIGlmIGVucm9sbG1lbnQgcmVhY2hl
cyA1LDUwMC4gPC9wPjxwPlRoZSBob3BlIGlzIHRoYXQgdGhlIGNhbXB1cyB3aWxsIG9wZW4gZm9y
IHRoZSAyMDE4LTE5IHNjaG9vbCB5ZWFyLiBTY2hvb2wgb2ZmaWNpYWxzIGhhdmUgc2FpZCB0aGF0
IG9uZSBpbiBmb3VyIG9mIGl0cyBzdHVkZW50cyBub3cgY29tZSBmcm9tIFN1bW1pdCBDb3VudHku
IDwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2OSBvciA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJtb25AdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgQGFybW9ucmlja0FCSi48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.